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Стоматологию на ул. Кауля в Туле закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса

Стоматологию на ул. Кауля в Туле закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса

Заболевание выявили у одного из сотрудников, который не контактировал с пациентами.

Работа отделения Тульской областной стоматологической поликлиники (Тула, ул. Кауля, 31) временно приостановлена. Там проводят противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию помещений в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из сотрудников. 
По данным регионального минздрава, с пациентами заболевший не контактировал. 
У сотрудников, контактировавших с заболевшим, взяты анализы на COVID-19. Люди изолированы на дому. Отделение возобновит свою работу после получения отрицательных результатов лабораторных анализов сотрудников.
 
Для получения стоматологической помощи в неотложной форме пациенты могут обратиться в другие структурные подразделения Тульской областной стоматологической поликлиники по следующим адресам: ул. Морозова, 2-а; ул. Кутузова, 3-а; ул. Токарева, 70-а.
Сюжет: Коронавирус
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