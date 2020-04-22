Стоматологию на ул. Кауля в Туле закрыли на дезинфекцию из-за коронавируса

Заболевание выявили у одного из сотрудников, который не контактировал с пациентами.

Работа отделения Тульской областной стоматологической поликлиники (Тула, ул. Кауля, 31) временно приостановлена. Там проводят противоэпидемические мероприятия и дезинфекцию помещений в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из сотрудников.

По данным регионального минздрава, с пациентами заболевший не контактировал.

У сотрудников, контактировавших с заболевшим, взяты анализы на COVID-19. Люди изолированы на дому. Отделение возобновит свою работу после получения отрицательных результатов лабораторных анализов сотрудников.

Для получения стоматологической помощи в неотложной форме пациенты могут обратиться в другие структурные подразделения Тульской областной стоматологической поликлиники по следующим адресам: ул. Морозова, 2-а; ул. Кутузова, 3-а; ул. Токарева, 70-а.