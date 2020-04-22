Николай Воробьев: «Мы считаем, что вместо легковых автомобилей необходимо купить машины скорой помощи»
Фракция «Единая Россия» в Тульской областной Думе выходит с инициативой.
Инициатива – ходатайствовать перед правительством региона о направлении средств, запланированных в бюджете на покупку автомобильного транспорта для Тульской областной Думы, на приобретение автомобилей скорой помощи.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской областной Думе Николай Воробьев намерен обратиться к депутатам всех думских фракций и политических объединений поддержать это предложение.
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