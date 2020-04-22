Житель Плавска убил кирпичом и камнем двух мужчин

Фото: СУ СК РФ по Тульской области.

Преступник забрал у своих жертв вещи и деньги, потому также ему вменяется разбой.

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины. Ему вменяются разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему и сопряженное с разбоем убийство.

По версии следствия, преступления были совершены в период с 27 июля по 4 августа прошлого года, в одном из домов переулка Чапаева в Плавске. Мотивом первого были деньги и вещи жертвы.

«Вооружившись кирпичом, злоумышленник нанес мужчине удары по голове, причинив тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В тот же период времени обвиняемый поссорился с другим своим знакомым и ударил его камнем по голове. Потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия.

После преступлений обвиняемый скрылся вместе с похищенным имуществом, причинив ущерб второму потерпевшему на сумму более 14 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.