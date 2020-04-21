Фото УГИБДД по Тульской области.
За неделю в Тульской области сотрудники ГИБДД поймали семь «бесправных» байкеров
В регионе проходит рейд «Мотоциклист».
С 13 по 19 апреля сотрудники ГИБДД выявили в Тульской области 33 нарушения ПДД с участием мототранспорта. Из них:
- 8 — за управление мототранспортом без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ),
- 7 — за управление мототранспортом без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ),
- 9 — за управление мототранспортом без документов (ст. 12.3 КоАП РФ) и др.
Напомним, с 10 по 30 апреля на территории региона реализуется профилактическое мероприятие «Мотоциклист» по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта.
Тулякам напоминают, что для управления всеми мототранспортными средствами необходимо водительское удостоверение.
Управление мототранспортными средствами:
- с объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см, допускается с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М»,
- при объеме двигателя не более 125 куб. см — допускается также с 16 лет, но при наличии водительского удостоверения категории «А1»,
- управление мототранспортом, превышающим объем двигателя 125 куб. см, допускается уже 18 лет и при наличии водительского удостоверения категории «А».
За управление транспортным средством, не имея права управления транспортными средствами, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 5000 до 15 000 рублей. Транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку.
При управлении мотоциклом, мопедом, скутером водитель обязан быть в мотошлеме. Если водитель управляет мототранспортом без мотошлема, риск летального исхода в случае ДТП возрастает в полтора раза. К тому же за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей (статья 12.6 КоАП РФ). Кроме шлема необходимо использовать специальную защитную амуницию.
Государственная регистрация мототранспортных средств проходит абсолютно идентично регистрационным действиям при постановке на учет автотранспорта. Регистрационные действия осуществляются в подразделениях МРЭО ГИБДД по предварительной записи на портале gosuslugi.ru.
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