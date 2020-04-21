За неделю в Тульской области сотрудники ГИБДД поймали семь «бесправных» байкеров

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 13 по 19 апреля сотрудники ГИБДД выявили в Тульской области 33 нарушения ПДД с участием мототранспорта. Из них:

8 — за управление мототранспортом без мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ),

7 — за управление мототранспортом без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ),

9 — за управление мототранспортом без документов (ст. 12.3 КоАП РФ) и др.

Напомним, с 10 по 30 апреля на территории региона реализуется профилактическое мероприятие «Мотоциклист» по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта.