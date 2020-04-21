новости
новости
Регистрация
Тульских медработников обеспечат бесплатными ланчами

Тульских медработников обеспечат бесплатными ланчами

Те, кто находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут каждый день получать вкусные перекусы и десерты.

Бесплатные ланчи медицинские работники инфекционных отделений, в которых лежат пациенты с коронавирусом, получают уже с 19 апреля. Программа реализовывается по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева:

Юлия Федосеева

– Проект реализуется за счет внебюджетных источников. Доставка питания организована и полностью оплачена фондом развития Тульской области «Перспектива». Таким образом мы хотим выразить благодарность и заботу медработникам, оказать им поддержку в их нелегкой работе. Это основная цель проекта. Но есть и еще одна – это поддержка тульских предпринимателей, которые оказывают услуги по организации общественного питания и были обязаны закрыть свои заведения из-за действующих ограничений.

Бесплатные ланчи получают более 200 медицинских сотрудников в пяти учреждениях области: в госпитале на базе Тульской областной детской клинической больницы, инфекционном отделении городской больницы №11 на ул. Братьев Жабровых, Тульской областной клинической больнице, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.

Готовят ланчи для врачей в строгом соответствии с эпидемиологическими требованиями. Помещения оснащены бактерицидными лампами, повара работают в масках, перчатках и шапочках, а блюда упаковывают в герметичные контейнеры. 

Бренд-шеф компании, готовящей ланчи для тульских медиков,          Светлана Верещагина:

Светлана Верещагина

– Мы стараемся подходить к приготовлению блюд с душой. Хотим не только накормить медработников, но и подарить им немного положительных эмоций. Поэтому в каждый ланч мы включаем сытное блюдо – сэндвич, мясной штрудель, салат  – и одно сладкое – тирамису, вкусный пирог, сырники с ягодным муссом. А на Пасху, например, положили каждому по небольшому куличу. Ланч предполагается как небольшой, но приятный перекус, примерно на 400 ккал. И мы сделаем его разнообразным, будет разрабатывать меню каждую неделю. Пусть это порадует врачей, позитивные эмоции сейчас тоже очень важны!

Обеспечивать дополнительным питанием медработников планируют до 19 мая. При необходимости проект будет продлен. 

Галерея
Ланчи для врачей, Фото: 1
Ланчи для врачей, Фото: 2
Ланчи для врачей, Фото: 3
Ланчи для врачей, Фото: 4
Ланчи для врачей, Фото: 5
Ланчи для врачей, Фото: 6
Ланчи для врачей, Фото: 7
Ланчи для врачей, Фото: 8
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:14 +1
Другие статьи по темам
Событие
ланчи для медработников
Люди
Юлия Федосеева
Место
Тульская область
Прочее
правительство Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области семья отсудила у коммунальщиков компенсацию за отравление газом
В Тульской области семья отсудила у коммунальщиков компенсацию за отравление газом
Аккаунт в «Госуслугах» туляки могут подтвердить через мобильные банки
Аккаунт в «Госуслугах» туляки могут подтвердить через мобильные банки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.