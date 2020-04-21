Тульских медработников обеспечат бесплатными ланчами

Те, кто находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут каждый день получать вкусные перекусы и десерты.

Бесплатные ланчи медицинские работники инфекционных отделений, в которых лежат пациенты с коронавирусом, получают уже с 19 апреля. Программа реализовывается по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Директор фонда «Перспектива» Юлия Федосеева:

Юлия Федосеева – Проект реализуется за счет внебюджетных источников. Доставка питания организована и полностью оплачена фондом развития Тульской области «Перспектива». Таким образом мы хотим выразить благодарность и заботу медработникам, оказать им поддержку в их нелегкой работе. Это основная цель проекта. Но есть и еще одна – это поддержка тульских предпринимателей, которые оказывают услуги по организации общественного питания и были обязаны закрыть свои заведения из-за действующих ограничений.

Бесплатные ланчи получают более 200 медицинских сотрудников в пяти учреждениях области: в госпитале на базе Тульской областной детской клинической больницы, инфекционном отделении городской больницы №11 на ул. Братьев Жабровых, Тульской областной клинической больнице, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.

Готовят ланчи для врачей в строгом соответствии с эпидемиологическими требованиями. Помещения оснащены бактерицидными лампами, повара работают в масках, перчатках и шапочках, а блюда упаковывают в герметичные контейнеры.

Бренд-шеф компании, готовящей ланчи для тульских медиков, Светлана Верещагина:

Светлана Верещагина – Мы стараемся подходить к приготовлению блюд с душой. Хотим не только накормить медработников, но и подарить им немного положительных эмоций. Поэтому в каждый ланч мы включаем сытное блюдо – сэндвич, мясной штрудель, салат – и одно сладкое – тирамису, вкусный пирог, сырники с ягодным муссом. А на Пасху, например, положили каждому по небольшому куличу. Ланч предполагается как небольшой, но приятный перекус, примерно на 400 ккал. И мы сделаем его разнообразным, будет разрабатывать меню каждую неделю. Пусть это порадует врачей, позитивные эмоции сейчас тоже очень важны!

Обеспечивать дополнительным питанием медработников планируют до 19 мая. При необходимости проект будет продлен.