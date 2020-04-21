В Тульской области семья отсудила у коммунальщиков компенсацию за отравление газом

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Эксперты пришли к выводу, что в квартире нет вентиляционного канала.

В сентябре прошлого года в Донском Тульской области семья отравилась угарным газом. Мужчина, его супруга и их малолетний сын были госпитализированы и находились на стационарном лечении.

После выздоровления пострадавшие подали иск к ООО УК «Ремэкс» о взыскании компенсации морального вреда, материального ущерба, штрафа и неустойки. Также истцы просили обязать привести систему дымовых и вентиляционных каналов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, истцы требовали компенсацию морального вреда от администрации МО г. Донской и возложить обязанность проведения муниципального контроля за соблюдением УК противопожарных норм и правил.

«Истцы утверждали, что, неоднократно обращались к ответчику ООО УК «Рэмэкс» с жалобами на ненадлежащее состояние дымовентиляционной системы в принадлежащем им жилом помещении — квартире, однако, по результатам неоднократных проверок подрядной организацией ООО «ЛЕГИОН СТ», нарушений выявлено не было. В ходе судебного разбирательства экспертным путем установлено отсутствие в квартире истцов вентиляционного канала», — сообщили в Управлении судебного департамента в Тульской области.

Суд удовлетворил исковые требования частично. УК обязали привести систему дымовых и вентиляционных каналов, проходящую через их квартиру, в надлежащее состояние и выплатить пострадавшим в общей сложности более 600 тысяч рублей.

Администрацию Донского обязали осуществить контроль за соблюдением УК «Рэмэкс» проведения работ по приведению системы дымовых и вентканалов в надлежащее состояние.

Устранение выявленных нарушений подлежит немедленному исполнению. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.