новости
новости
Регистрация
В Тульской области семья отсудила у коммунальщиков компенсацию за отравление газом
Изображение Anastasia Borisova с сайта Pixabay

В Тульской области семья отсудила у коммунальщиков компенсацию за отравление газом

Эксперты пришли к выводу, что в квартире нет вентиляционного канала.

В сентябре прошлого года в Донском Тульской области семья отравилась угарным газом. Мужчина, его супруга и их малолетний сын были госпитализированы и находились на стационарном лечении.
 
После выздоровления пострадавшие подали иск к ООО УК «Ремэкс» о взыскании компенсации морального вреда, материального ущерба, штрафа и неустойки. Также истцы просили обязать привести систему дымовых и вентиляционных каналов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 
Кроме того, истцы требовали компенсацию морального вреда от администрации МО г. Донской и возложить обязанность проведения муниципального контроля за соблюдением УК противопожарных норм и правил.
 
«Истцы утверждали, что, неоднократно обращались к ответчику ООО УК «Рэмэкс» с жалобами на ненадлежащее состояние дымовентиляционной системы в принадлежащем им жилом помещении — квартире, однако, по результатам неоднократных проверок подрядной организацией ООО «ЛЕГИОН СТ», нарушений выявлено не было. В ходе судебного разбирательства экспертным путем установлено отсутствие в квартире истцов вентиляционного канала», — сообщили в Управлении судебного департамента в Тульской области.
 
Суд удовлетворил исковые требования частично. УК обязали привести систему дымовых и вентиляционных каналов, проходящую через их квартиру, в надлежащее состояние и выплатить пострадавшим в общей сложности более 600 тысяч рублей.
Администрацию Донского обязали осуществить контроль за соблюдением УК «Рэмэкс» проведения работ по приведению системы дымовых и вентканалов в надлежащее состояние.
Устранение выявленных нарушений подлежит немедленному исполнению. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:30 +6
Другие статьи по темам
Событие
отравление угарным газомсудкомпенсация
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Чиновники и коммунальщики поселка Первомайский получат защитные маски
Чиновники и коммунальщики поселка Первомайский получат защитные маски
Тульских медработников обеспечат бесплатными ланчами
Тульских медработников обеспечат бесплатными ланчами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.