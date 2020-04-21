В Зареченском районе Тулы появился «Сад памяти»

Фото: пресс-служба ГУ ТО "Тульские парки"

На территории Баташевского сада были высажены 200 молодых деревьев. Акция посвящена памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области и ГУ ТО «Тульские парки» высадили 200 молодых деревьев. Участники акции соблюдали безопасную дистанцию, работали в масках и перчатках.

Всероссийское добровольческое движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому, кто приближал Победу, живой памятник: высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Этой весной в регионе планируется высадить более 370 тысяч саженцев и сеянцев различных пород деревьев, – рассказал заместитель министра – директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев. – Конечно, в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки провести эти мероприятия массово и широко не представляется возможным.

Тем не менее, отдавая дань памяти павшим в Великой Отечественной войне, выражая глубокие слова благодарности нашим ветеранам, мы высаживаем молодые деревья в парках и скверах, на территориях лесного фонда, которые станут символами памяти о наших героях на долгие годы».

Первый «Сад памяти» появился в Крыму и Севастополе 18 марта. Далее инициативу поддержали в других регионах. Продлится масштабная кампания до 22 июня. Подробнее об акции можно узнать на сайте.