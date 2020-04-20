В Тульской области подросткам запретят находиться на улице без родителей

Фото из архива Myslo.

Соответствующий Указ на период режима повышенной готовности разработают в ближайшее время.

В ходе своего выступления глава УМВД Сергей Галкин отметил, что увеличилось число нарушений, совершенных несовершеннолетними. Галкин предложил запретить несовершеннолетним на время введенных в области ограничений находиться на улице без сопровождения родителей или законных представителей.

Губернатор Алексей Дюмин поддержал инициативу — в ближайшее время могут разработать соответствующий Указ. Об этом сообщает «Первый тульский».