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В Тульской области подросткам запретят находиться на улице без родителей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области подросткам запретят находиться на улице без родителей

Соответствующий Указ на период режима повышенной готовности разработают в ближайшее время.

В ходе своего выступления глава УМВД Сергей Галкин отметил, что увеличилось число нарушений, совершенных несовершеннолетними. Галкин предложил запретить несовершеннолетним на время введенных в области ограничений находиться на улице без сопровождения родителей или законных представителей.

Губернатор Алексей Дюмин поддержал инициативу — в ближайшее время могут разработать соответствующий Указ. Об этом сообщает «Первый тульский».

 

 
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Тульская область

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