Фото из архива Myslo.
В Тульской области подросткам запретят находиться на улице без родителей
Соответствующий Указ на период режима повышенной готовности разработают в ближайшее время.
В ходе своего выступления глава УМВД Сергей Галкин отметил, что увеличилось число нарушений, совершенных несовершеннолетними. Галкин предложил запретить несовершеннолетним на время введенных в области ограничений находиться на улице без сопровождения родителей или законных представителей.
Губернатор Алексей Дюмин поддержал инициативу — в ближайшее время могут разработать соответствующий Указ. Об этом сообщает «Первый тульский».
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