Под Тулой водитель 60 метров протащил вцепившегося в дверь гаишника: видео

Фото и видео предоставлены СУ СК РФ по Тульской области

В Ясногорске Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который причинил физическую боль сотруднику ГИБДД. Мужчине вменяется ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни и здоровья).

По данным следствия, все произошло 19 апреля, на ул. Центральной в селе Богословское. 29-летний водитель автомобиля был недоволен действиями сотрудников ГИБДД, которые собирались составить на него административный протокол за нарушение правил парковки и поэтому начал уезжать.

«При этом злоумышленник видел, что сотрудник ГИБДД держится за дверь автомобиля и волоком протащил его около 60 метров по дороге, чем причинил ему физическую боль», - сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Следователь осмотрел место происшествия и допросил свидетелей, а также очевидцев произошедшего. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит характер причиненных ему повреждений, и другие следственныне действия.

Часть 1 статьи 318 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.