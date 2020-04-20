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Под Тулой водитель 60 метров протащил вцепившегося в дверь гаишника: видео
Фото и видео предоставлены СУ СК РФ по Тульской области

Под Тулой водитель 60 метров протащил вцепившегося в дверь гаишника: видео

Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В Ясногорске Тульской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя, который причинил физическую боль сотруднику ГИБДД. Мужчине вменяется ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти не опасного для жизни и здоровья).
 
По данным следствия, все произошло 19 апреля, на ул. Центральной в селе Богословское. 29-летний водитель автомобиля был недоволен действиями сотрудников ГИБДД, которые собирались составить на него административный протокол за нарушение правил парковки и поэтому начал уезжать.
 
«При этом злоумышленник видел, что сотрудник ГИБДД держится за дверь автомобиля и волоком протащил его около 60 метров по дороге, чем причинил ему физическую боль», - сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.
 
Следователь осмотрел место происшествия и допросил свидетелей, а также очевидцев произошедшего. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит характер причиненных ему повреждений, и другие следственныне действия.
 
Часть 1 статьи 318 УК РФ предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
 

 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:52 +13
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