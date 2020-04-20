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В администрации Тулы объяснили причину отключений электричества во время карантина

В администрации Тулы объяснили причину отключений электричества во время карантина

Причина, честно говоря, осталась неясной.

До 19 апреля в Туле действовал запрет на отключение электроэнергии в связи с распространением коронавируса. Законопослушные туляки остаются дома, соблюдая призывы властей. Но 20 апреля в редакцию обратились возмущенные жители поселка Рогоженский – им 20 и 21 отключат электроэнергию.

– Я работаю дома, на удаленке, следуя рекомендациям губернатора и президента, – говорит дизайнер, создатель дизайн-бюро Юлия Руднева. – Но отключение электричества стало для нас концом света. Работать я не могу – нет интернета, ребенок не может подключиться к онлайн-уроку, в доме не работает отопление, водонагревательный котёл тоже отключён, мы сидим без горячей воды. Как же быть в изоляции без электричества?

Жители интересуются, почему нельзя отложить плановые ремонты на 2-3 недели, до тех пор, пока режим повышенной готовности не будет смягчён и взрослые не смогут пойти на работу, а дети – в школы и детские сады.

 

Этот вопрос мы адресовали заместителю главы администрации города – начальнику управления по городскому хозяйству Николаю Вишневу. Полученный ответ мы приводим полностью, без сокращений:

«В настоящее время на территории города установилась устойчивая положительная температура наружного воздуха, в связи с чем в ближайшее время завершается отопительный период. Своевременное проведение ремонтов в 2019 году позволило энергетикам пройти отопительный период без массовых аварийных отключений потребителей.

Основной задачей энергокомпаний является надежное и качественное электроснабжение потребителей. Для надежного обеспечения электроэнергией, нормальной, безаварийной работы электросетевого комплекса, а также исключения возможности возникновения нештатных, аварийных ситуаций компании обязаны выполнять текущее обслуживание электрооборудования, своевременно проводить ремонты и модернизацию электросетевого комплекса.

На протяжении последнего времени, с учетом складывающейся обстановки плановые ремонты фактически не проводились, выполнялись только аварийные и неотложные мероприятия. Не реализовывались заявки на технологические присоединения. В настоящее время энергокомпании постепенно приступают к проведению ремонтов.

В первую очередь это работы, связанные с устранением дефектов, накопившихся за осенне-зимний период, восстановлением поврежденного оборудования, иных работ, проведение которых откладывалось до окончания осенне-зимнего периода, а также работы по заявкам жителей, реализация мероприятий по технологическому присоединению.

Вместе с тем, ряд ограничений на работы продолжает действовать:

  • Графики отключений должны быть оптимизированы и сформированы с максимально возможным совмещением различных видов работ на одной ЛЭП или ТП.
  • В целях обеспечения учебного процесса (дистанционное обучение школьников) плановые работы должны быть организованы энергетиками с 12.00.      
  • Работы, которые потребуют отключения социально-значимых объектов должны производиться с обеспечением электроснабжения подобных объектов от резервных источников (генераторов).

Хотелось бы отметить, что проведение качественных и своевременных ремонтов напрямую влияет на надежное электроснабжение жителей».

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:03 0
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Люди
Николай Вишнев
Место
Тула

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