В Тульской области за избиение малыша мать пойдет под суд, ребенка отдали в дом малютки

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Тульской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Чернского района. Женщина обвиняется в п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего).

По данным следствия, ночью 23 февраля 2020 года обвиняемая избила своего четырехмесячного сына из-за того, что тот плакал и не мог успокоиться. Горе-мать ударила малыша несколько раз кулаком по голове.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, женщина полностью признала свою вину в ходе следствия. Уголовное дело направлено в суд.

Ребенка уже выписали из больницы, сейчас он находится в доме малютки. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.