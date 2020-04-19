Погода в Туле 20 апреля: облачно с прояснениями и дождь

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20 апреля на территории Тульской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем также небольшой дождь.

Как сообщает МЧС региона со ссылкой на данные Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью -3…+2 ºС, днем +5…+10 ºС.

Ветер северной четверти ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков — 5000 м.