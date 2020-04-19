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В Одоевском районе прокуратура помогает сироте с квартирным вопросом
Изображение Harry Strauss с сайта Pixabay

В Одоевском районе прокуратура помогает сироте с квартирным вопросом

Иск в суд о предоставлении жилого помещения рассмотрен и удовлетворен.

В Одоевском районе Тульской области прокуратура провела проверку по обращению об обеспечении жильем сирот.
 
Установлено, что заявитель с 2018 года включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Однако, в нарушение закона благоустроенное жилье ему не предоставлено.
 
«Для защиты прав сироты прокурор обратился в суд с иском о предоставлении ему жилого помещения. Иск прокурора рассмотрен и удовлетворен. Исполнение решения суда взято на контроль в прокуратуре района», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 22:11 +1
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