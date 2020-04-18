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Судебные приставы помогли жителю Ефремова получить деньги за разбитую машину

Судебные приставы помогли жителю Ефремова получить деньги за разбитую машину

Чтобы добиться выплаты компенсации, им пришлось пригрозить виновнику аварии взысканием.

По вине жителя Ефремовского района произошло ДТП, в котором серьёзно пострадал автомобиль другого водителя. По решению суда, 35-летний виновник аварии обязан был выплатить пострадавшему более 60 тысяч рублей.

Должник возмещать причиненный ущерб не спешил, поэтому, сотрудники отдела судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель установил место работы должника и предупредил его, что работодателю будет направлено постановление об обращении взыскания на его зарплату. После этого мужчина немедленно погасил задолженность.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:32 +4
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