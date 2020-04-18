Судебные приставы помогли жителю Ефремова получить деньги за разбитую машину

По вине жителя Ефремовского района произошло ДТП, в котором серьёзно пострадал автомобиль другого водителя. По решению суда, 35-летний виновник аварии обязан был выплатить пострадавшему более 60 тысяч рублей.

Должник возмещать причиненный ущерб не спешил, поэтому, сотрудники отдела судебных приставов Ефремовского и Каменского районов Тульской области возбудили исполнительное производство.

Судебный пристав-исполнитель установил место работы должника и предупредил его, что работодателю будет направлено постановление об обращении взыскания на его зарплату. После этого мужчина немедленно погасил задолженность.