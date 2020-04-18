Как туляков обманывают на порталах объявлений и сайтах-двойниках

Специалисты Банка России рассказывают, что нужно знать, чтобы не стать жертвой аферистов.

Мошенники усовершенствовали схемы обмана граждан на сайтах бесплатных объявлений. Жертвой аферистов стал житель Тульской области. Мужчина решил приобрести подержанную коляску и согласился сделать предоплату за товар. Он перевел 5000 рублей на указанный ему счёт.

Чуть позже продавец вышел на связь и сказал, что не может передать коляску и готов вернуть все деньги на банковскую карту. Он убедил назвать все данные карты. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мошенники списали со счёта жертвы 5400 рублей.

Другой земляк увидел объявление о продаже игровой приставки. Его не смутила слишком низкая цена. Он перевел продавцу 15500 тысяч рублей, но товар так и не получил. Как оказалось, сайт был поддельным – мошенники его специально создали, чтобы обманывать клиентов, обещая товар по выгодной цене.

Специалисты тульского отделения Банка России напоминают, что интернет-покупки следует совершать на проверенных сайтах. Никогда не переходите по ссылкам из сообщений от неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло якобы от банка, известной компании, интернет-магазина – не спешите открывать их. Адрес сайта лучше набирать вручную.

Никому не сообщайте персональную информацию, данные карты, включая секретный код на оборотной стороне, ПИН-код и одноразовые коды, высылаемые банком в СМС-сообщениях. Будьте осторожны при покупках через бесплатные сайты объявлений, не сообщайте лишнюю информацию. Помните, что для перевода денег отправителю необходимо знать только номер карты.