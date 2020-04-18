В Михалково туляк во время ссоры зарезал свою знакомую

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Накануне он зарезал свою знакомую.

По предварительным данным, подозреваемый, находясь в доме на ул. Ярославского в поселке Михалково в Привокзальном районе Тулы, поссорился с 48-летней женщиной и нанёс ей несколько ударов ножом в грудь.

Потерпевшая скончалась на месте. Следователи и полицейские оперативно задержали подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, расследование продолжается.