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Семь туляков отдали мошенникам более полумиллиона рублей

Семь туляков отдали мошенникам более полумиллиона рублей

Полицейские просят жителей региона проявлять максимальную бдительность.

В Тульской области орудуют телефонные мошенники, которые под различными предлогами просят владельцев банковских карт сообщить им реквизиты или перевести деньги за различные товары или услуги.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками и самых распространенных способах обмана, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

За прошедшие сутки у семи жителей региона мошенники похитили почти 560 тысяч рублей.

Сотрудники УМВД России по Тульской области в очередной раз просят граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными собеседниками. Помните: сотрудникам банков запрещено выяснять у клиентов реквизиты карт.

При выполнении переводов денег на мобильные номера, банковские карты или расчётные счета, следует быть предельно внимательными и не совершать операций по подозрительным реквизитам. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не переводите предоплату за товар, продающийся на сайтах объявлений. Не дайте себя обмануть!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 15:39 +3
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