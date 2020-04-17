Строительство второй очереди Восточного обвода в Туле выполнено на 40%

Работы идут по графику и должны быть завершены в октябре.

17 апреля министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник на пресс-конференции рассказал о начале дорожно-строительного сезона в регионе.

Министр сообщил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) запланировано отремонтировать 48 объектов общей протяженностью 143,5 км.

Родион Дудник – В этот раз все контракты по БКАД были заключены еще в декабре 2019 года, что позволило приступить к обеспечению необходимыми инертными материалами уже в феврале нынешнего. Вместе с благоприятными погодными условиями это позволило начать работы уже 11 марта.

Работы активно идут на 17 объектах:

4 региональных дорогах в Плавском, Щекинском, Чернском и Дубенском районах;

13 муниципальных объектах в Туле, Щекино, Новомосковске, Узловском, Дубенском и Веневском районах.

Вместе с тем в рамках государственного задания планируется отремонтировать 45 объектов региональных дорог (в том числе 15 объектов, входящих в БКАД) общей протяженностью 279 км.

Кроме того, ГУ ТО «Тулаавтодор» выполнит работы по ремонту 211 объектов местных автомобильных дорог в муниципальных образованиях.

По словам Родиона Дудника, продолжается строительство второй очереди Восточного обвода.

Работы идут по графику и должны быть завершены в октябре. Выполнение на данный момент составляет порядка 40%.

Для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции по поручению губернатора Алексея Дюмина проводится дезинфекция участков региональных автомобильных дорог в населенных пунктах. Также на региональных дорогах обрабатываются места общего пользования: остановочные павильоны, скамейки, светофоры с кнопкой, перильные ограждения.

Министр заявил, что в 2020 году запланировано полностью отремонтировать три моста (в Плавском, Заокском, Кимовском районах) и приступить к ремонту моста через Упу в Большой Туле.

В 2020 году также планируется полностью завершить реконструкцию трех переправ, а также приступить к работам с завершением в 2021 году на семи объектах.