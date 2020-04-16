Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Где в Тульской области будут работать посты ГИБДД для проверки въезжающих: карта
Посты начнут работать 17 апреля с 8.00 круглосуточно.
В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 8.00 17 апреля 2020 года в круглосуточном режиме на территории Тульской области организовано функционирование постов на автомобильных дорогах федерального значения.
Какие у постов задачи:
- выявление лиц с признаками заболевания коронавирусной инфекцией, передвигающихся на автотранспорте,
- выявление граждан, получивших предписание Роспотребнадзора о необходимости пребывания на карантине,
- проведение проверок соблюдения требований осуществления пассажирских перевозок,
- осуществление досмотровых мероприятий в отношении граждан и транспортных средств.
Сотрудники полиции будут вести учёт въезжающих на территорию региона, интересоваться целью визита, местом их пребывания и проводить мероприятия выборочного контроля.
Посты будут организованы в следующих местах:
- 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
- 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
- 125-й км автодороги Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево — площадка в Богословском;
- 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
- 14-й км автодороги Венев – Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
- 199-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
- 71-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью).
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