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Где в Тульской области будут работать посты ГИБДД для проверки въезжающих: карта
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Где в Тульской области будут работать посты ГИБДД для проверки въезжающих: карта

Посты начнут работать 17 апреля с 8.00 круглосуточно.

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 8.00 17 апреля 2020 года в круглосуточном режиме на территории Тульской области организовано функционирование постов на автомобильных дорогах федерального значения.
 
Какие у постов задачи:
 
  • выявление лиц с признаками заболевания коронавирусной инфекцией, передвигающихся на автотранспорте,
  • выявление граждан, получивших предписание Роспотребнадзора о необходимости пребывания на карантине,
  • проведение проверок соблюдения требований осуществления пассажирских перевозок,
  • осуществление досмотровых мероприятий в отношении граждан и транспортных средств.
Сотрудники полиции будут вести учёт въезжающих на территорию региона, интересоваться целью визита, местом их пребывания и проводить мероприятия выборочного контроля.
 
Посты будут организованы в следующих местах:
 
  • 113-й км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) — транспортная развязка;
  • 120-й км автомагистрали М-2 «Крым» — транспортная развязка;
  • 125-й км автодороги Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево — площадка в Богословском;
  • 135-й км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка;
  • 14-й км автодороги Венев – Серебрянные Пруды — площадка на перекрестке;
  • 199-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка в Гремячем (граница с Рязанской областью);
  • 71-й км автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань — площадка на перекрестке в Першино (граница с Калужской областью).

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Авторы: Юлия Королева, Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:29 +4
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