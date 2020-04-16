Где в Тульской области будут работать посты ГИБДД для проверки въезжающих: карта

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 8.00 17 апреля 2020 года в круглосуточном режиме на территории Тульской области организовано функционирование постов на автомобильных дорогах федерального значения.

Какие у постов задачи:

выявление лиц с признаками заболевания коронавирусной инфекцией, передвигающихся на автотранспорте,

выявление граждан, получивших предписание Роспотребнадзора о необходимости пребывания на карантине,

проведение проверок соблюдения требований осуществления пассажирских перевозок,

осуществление досмотровых мероприятий в отношении граждан и транспортных средств.

Сотрудники полиции будут вести учёт въезжающих на территорию региона, интересоваться целью визита, местом их пребывания и проводить мероприятия выборочного контроля.

Посты будут организованы в следующих местах: