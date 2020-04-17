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ВПР перенесены на начало следующего учебного года
Фото: пресс-служба Минпросвещения России.

ВПР перенесены на начало следующего учебного года

Что же касается ЕГЭ, то на данный момент сдвигов графиков проведения экзамена пока нет.

Проведение Всероссийских проверочных работ будет перенесено с конца этого учебного года на осень. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил сегодня в ходе брифинга, посвящённого изменениям в вопросах оценки качества общего образования в 2019/20 учебном году.

Решение о переносе сроков проведения ВПР было принято по итогам консультаций с педагогами, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом.

Министр просвещения подчеркнул, что ВПР – это не формальная аттестация самих школьников: их результаты нужны для корректировки образовательного процесса. Оценки за ВПР выставляться не будут.

Сергей Кравцов

– Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этих диагностических процедур школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа. К этой работе мы привлечём педагогические вузы, институты повышения квалификации, методические службы. Она будет координироваться Министерством просвещения, – рассказал министр.

Также Кравцов прокомментировал проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ). По словам министра, порядок тестирования из-за пандемии меняться не будет. На следующей неделе для школьников запустят телепроект по подготовке к экзамену.

– ЕГЭ в 2020 году пройдёт в очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов не меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. На экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение социальной дистанции, – информировал министр.

Сергей Кравцов напомнил, что сроки проведения ЕГЭ в этом году перенесены, планируется, что экзамены начнутся 8 июня. Проект нового расписания размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, эти сроки могут быть изменены.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для выпускников 9-х классов будет проходить только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике, сдавать предметы по выбору в этом году не нужно. Каждый регион проведёт аттестацию в собственные сроки в обозначенный период с 8 июня по 31 июля.

По словам министра, регионам также даётся право установления минимальной границы итоговой аттестации в 9-х классах в зависимости от результатов, которые покажут школьники, – она может быть ниже рекомендуемой на федеральном уровне границы.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:27 +3
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