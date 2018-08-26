В Туле открылся рынок нового поколения – фермерский «Привозъ»

Стильный интерьер, натуральные продукты, кафе, кофейни и винотека, детские развлечения – теперь поход на рынок за продуктами может стать семейным развлечением.

В субботу, 24 августа 2018 года, на Калужском шоссе открыли первый корпус фермерского рынка «Привозъ».

Музыка, выступления юных барабанщиц, лотерея с замечательными призами, дегустация и, конечно, улыбки фермеров и их вкусная продукция сделали этот день! Не было только перерезания красной ленточки – и в этом тоже была своя прелесть.

Среди гостей праздника были замечены многие известные в городе-герое люди.

Например, министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев. Вместе с инвестором, владельцем «Привоза» Борисом Чистяковым он обошел торговые ряды, пообщался со многими знакомыми фермерами и даже кое-что попробовал из фермерских продуктов.

А потом с трибуны поздравил инвестора, фермеров и покупателей с открытием рынка:

- Губернатор Тульской области Алексей Дюмин особое внимание уделяет поддержке фермерских хозяйств и ставит актуальную задачу - чтобы фермерские продукты доходили до конечного потребителя, до каждого жителя региона. Новый фермерский рынок – это площадка, где представлена продукция тульских аграриев. Мы благодарны инвестору, что он сумел сделать то, что когда-то заявил. Очень надеемся, что вместе с владельцами этого рынка сделаем все, чтобы он был наполнен качественными продуктами местного производства.

Борис Чистяков, гендиректор ООО «Нейтраль», собственник фермерского рынка «Привозъ», считает, что любой город, большой или маленький, немыслим без рынка. Но этот исторически сложившийся формат торговли нужно развивать и модернизировать.

- Несколько лет назад у нас родилась идея создать в Туле рынок нового поколения – с фермерским ассортиментом, возможностью выбирать и торговаться, но в совершенно иной оболочке - со стильной архитектурой и интерьером и с полным спектром услуг. Чтобы было уютно и комфортно и покупателям, и фермерам. Примеры таких рынков существуют не только в Европе, но и у в России. Например, в Москве это Даниловский и Доргомиловский рынки. Но лучший, на мой взгляд, рынок Рогожский вал. Мы очень серьезно изучили подобный формат шопинга и досуга. И разработали свой проект тульского фермерского рынка «Привозъ», который в 2016 году был признан лучшим социальным проектом на градсовете.

Рынок грамотно спланирован – везде можно проехать с тележкой, есть большая – на 190 мест – парковка, в павильоне можно расплатиться не только наличными, но и банковской картой.

В ассортименте есть все, чтобы вкусно и с пользой накормить семью - свинина, говядина, телятина, баранина, птица, страусятина, субпродукты, полуфабрикаты (пельмени, манты, котлеты), разнообразные колбасы, сыры, вся линейка молочной продукции, фрукты-овощи, специи, хлеб.

Очень удобный режим работы. С 7.00 на «Привозъ» в погрузочную зону приходит свежий товар. Для покупателей рынок открыт с 9.00 до 20.00 - чтобы после работы тоже можно было успеть купить продукты. Большая зона фудкорта, где каждый найдет что-то свое – вьетнамская, узбекская, китайская кухни, фреши, кофейня «Тесто и место», «Вино-домино» с грузинскими винами и баром с морскими деликатесами и сырами.

Кстати, грузинские вина и сыры на «Привозе» представляют бывший глава администрации Богородицка, а ныне ресторатор Ираклий Маградзе и один из лучших бариста России, а теперь еще и знаток чая и чайных церемоний Андрей Колбасинов.

Среди гостей был и Алексей Альховик, депутат Тульской облдумы, владелец Фрунзенского рынка. Он пришел вместе со своими управленцами – поучиться новому формату торговли. Потому что, по словам Алексея Альховика, надо меняться, иначе конкуренты обойдут на повороте.

Галина Ивановна Хорошилова, предприниматель, владелец мультибрендового бутика «Триумфальная арка», пришла на «Привозъ» со всей семьей.

- Мы очень рады за семью Чистяковых, за их новый проект. Знаем их давно – это трудолюбивые упорные люди. И смелые, потому что решились на такой проект. Городу явно не хватало такого места. Когда едешь из Москвы, на границе Тульской и Московской областей есть фермерский рынок. Так приятно там остановиться. Но из Тулы туда за продуктами ездить, конечно, далеко. Фермерский рынок - в духе времени.

- Мы сделали ставку на фермерские продукты, - говорит Борис Чистяков. - Потому что считаем - туляки достойны того, чтобы покупать в цивилизованных условиях натуральные, вкусные, без добавок продукты. Молоко, которое хочется пить стакан за стаканом. Телятину с мраморными прожилками, выращенную без гормонов. Курицу, из которой получается ароматный золотистый бульон. Яйца с яркими желтками, но не от химических витаминов, а потому что курочки каждый день едят свежую траву.

Мы хотим, чтобы у каждого туляка была возможность покупать чистую, здоровую и полезную еду!

Как утверждает Борис Владимирович, они лично ездили на фермы, дегустировали продукцию, выясняли, соответствует ли производитель главному критерию «Привоза» – 100% натуральность, соблюдение всех норм при производстве, высокие вкусовые качества, готовность чутко реагировать на пожелания покупателей. Твердые гарантии дает собственная ветлаборатория рынка, которая ежедневно проводит жесткий контроль и сертификацию всего поступающего товара. По соблюдению санитарных норм «Привозъ» опережает существующие требования. Здесь установлены современные системы охлаждения и хранения продукции.

По словам Бориса Владимировича, фермерство и торговля фермерской продукцией трудно совместимые вещи. Чаще всего удается совместить эти занятия семейным бизнесам. Впрочем, как сказал Борис Чистяков, можно найти хороших продавцов, которые объединяют фермеров, представляя их продукцию на рынке или фермерских магазинах.

С Чистяковым солидарен Анатолий Белянков, председатель фермерского совета при минсельхозе Тульской области, директор ассоциации фермеров Кимовского района, приехал на открытие фермерского рынка, так как считает это большим событием для развития сельхозкооперации:

- Прекрасный рынок, продуманная логистика, удобные прилавки, много знакомых фермеров. Тут представлена продукция и нашего кимовского фермера. Его молочную продукцию знают и любят у нас, теперь ее смогут покупать и туляки. В этом и ценность кооперации – все вместе и каждый в отдельности получает свою выгоду. Фермеры продвигают свои продукты, а покупатели получают свежие и натуральные продукты.

Пока открылся только первый корпус «Привоза» - 50 фермеров-арендаторов внутри павильона, в том числе 6 местных производителей молочной продукции. На сезонных прилавках рядом с корпусом – овощи, ягоды, фрукты, бахчевые.

Ольга и ее мама Маргарита Михайловна представляют семейную ферму Бабуриных «Усадьба девичья»:

- Наша ферма находится в Алексинском районе. Ей уже 4 года. Вообще изначально это было подсобное домашнее хозяйство – в нашей семье пять детей, пять сестер. Родители хотели, чтобы мы выросли на здоровой натуральной еде. А потом хозяйство стало семейной фермой. Мы делаем все сами, например, дедушка у нас управляющий на ферме, а бабушка и мама варят сыры. Кстати, бабушка скоро полетит в Италию на стажировку по сыроварению. А мы сегодня представляем свою продукцию на рынке – молоко, кефир, сметану, масло, сыры, овощи. У нас практически вся линейка молочной продукции, скоро будет поставлять еще и мясо. Основные наши покупатели – в Туле, Алексине и Подмосковье. У нас есть своя доставка. И вот теперь своя торговая точка на фермерском рынке «Привозъ».

Оксана Кузьмичева, продавец фермерского хозяйства из деревни Жировка Ленинского района:

- Наша мясная продукция в Туле представлена только тут. Ну и, конечно, непосредственно на ферме есть свой магазинчик. У нас весь ассортимент мяса – баранина, свинина, говядина, полуфабрикаты, колбасы. И цены доступные.

Анна Нагайкина представляет ассоциацию фермеров Щекинского, Дубенского и некоторых других районов области:

- Мы совсем недавно зарегистрировали свою ассоциацию – чтобы представлять фермерские продукты в торговых точках. Например, у нас есть прекрасная колбаса от суворовского фермера и вкусное молоко из хозяйства в деревне Кресты Щекинского района, отличные рассольные сыры, масло и сметана. Рынок «Привозъ» - шикарная возможность для наших фермеров познакомить туляков со своей продукцией. Спасибо Борису Чистякову за такой замечательный подарок Туле и тулякам. Побольше бы таких инвесторов и проектов!

По словам Анны Нагайкиной, ассоциация помогает фермерам еще и с маркировкой продукции (напомним, с 1 июля 2018 года в России введена система «Меркурий») – не каждый фермер может в одиночку потянуть эту самую систему.

Мария Павловна представляет полуфабрикаты компании «Очень вкусно»:

- Мы предлагаем пельмени, манты, голубцы, вареники ручной работы из охлажденного фермерского мяса. Никаких добавок – только мясо, специи и тесто. Нашу продукцию знают пролетарцы и посетители Фрунзенского рынка. Зеленстрой – большой район, поэтому открыли точку тут, рассчитываем на большой поток покупателей.

Екатерина Клепикова представляет магазин фермерских продуктов «Своё»:

- Я помогаю фермерам реализовывать свою продукцию. Это уже вторая торговая точка в этом микрорайоне. Я сама отбираю производителей и ассортимент исходя из желаний и запросов покупателей. Покупатель сейчас очень требовательный и разборчивый, прекрасно разбирается в продукции. Этот рынок очень уютный, думаю, он станет тульской достопримечательностью.

Ну а что покупатели? Валентина, Игорь и внучка Ангелина живут недалеко от «Привоза» и в восторге от увиденного:

- Мы живем недалеко, и для нас очень удобно сюда прийти. Обошли весь рынок, прекрасный выбор продуктов, все свежее. Цены? Доступные, тем более, что продукты-то другого качества, чем в обычном магазине. Нам понравился ассортимент сыров, попробовали многие, кое-что купим. Отличные пельмени тут нашли - сегодня же дегустация везде. Думаем, станем постоянными покупателями «Привоза».

Галина Васильевна тоже живет недалеко:

- Очень хорошо оборудован рынок. Отличные продукты и цены приемлемые, причем, даже ниже, чем на белорусской ярмарке, где, как многие считают, продают натуральные продукты.

P. S. Фермерский рынок «Привозъ» работает с 9.00 каждый день. В сентябре будет закончена галерея уличных прилавков для торговли сезонными овощами и фруктами. Идет строительство второго корпуса. Но это уже другая история.