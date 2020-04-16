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На фермерском рынке «Привозъ» в Туле продукты можно купить со скидкой по карте «Забота»

На фермерском рынке «Привозъ» в Туле продукты можно купить со скидкой по карте «Забота»

Карта «Забота» действует во всех точках «Привоза» с 17 апреля. Скидка составит 3-5% от стоимости продуктов.

Проект «Единая дисконтная карта «Забота» работает в Туле с октября 2011 года. На сегодняшний день скидки по карте «Забота» предоставляют 301 предприятие Тулы на 719 объектах. С начала 2020 года в проект вступили 3 новых участника.

16 апреля в проект «Единая дисконтная карта «Забота» вступил фермерский рынок «Привозъ» (Тула, Калужское шоссе, д.2, к.1 и к.2). Вернее, все его поставщики. Соглашение об этом подписали глава администрации Тулы Дмитрий Миляев и инвестор, владелец «Привоза», гендиректор ООО «Нейтраль-рент» Борис Чистяков.

- Проект «Единая дисконтная карта «Забота» важный и нужный, он позволяет жителями Тулы со скидкой покупать продукты, лекарства, товары и получать услуги. Отрадно, что к проекту присоединяются новые предприниматели. Особенно такие, как рынок «Привозъ», - сказал Дмитрий Миляев.

Глава администрации напомнил, что был на открытии этого объекта еще будучи министром сельского хозяйства региона. Да и вообще является постоянным покупателем рынка. По словам Дмитрия Миляева, здесь широкий ассортимент и прекрасное качество продуктов.

- В 2019 году мы расширили круг получателей карты «Забота». И сейчас картой пользуются около 170 тысяч туляков, - заявил глава администрации.

- Расширение партнеров проекта говорит о том, что бизнес понимает свою социальную ответственность и идет навстречу людям, - добавила зампред Тульской гордумы Анастасия Дементьева.

- Сейчас очень сложное время, и мы стараемся поддержать жителей нашего города и области. Для этого вступили в проект «Единая дисконтная карта «Забота». Все наши поставщики и партнеры с радостью откликнулись на эту инициативу и предоставили скидки на свой ассортимент. По карте определенные категории граждан смогут покупать продукты со скидкой от 3 до 5 процентов, - пояснил Борис Чистяков.

Карта «Забота» действует на «Привозе» с 17 апреля 2020 года.

Напомним, что в 2016 году в Туле прошла замена карт «Забота». Ранее ее выдавали пенсионерам, инвалидам, семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, многодетным семьям.

В апреле 2019 года по постановлению главы администрации Тулы расширен список льготных категорий граждан, в него дополнительно включены: ветераны боевых действий; ветераны труда; опекунские семьи; приемные семьи; семьи, потерявшие кормильца; женщины, достигшие возраста 55 лет; мужчины, достигшие возраста 60 лет.

Выдача карт «Забота» осуществляется в 23 пунктах:

  1. управление экономического развития администрации города Тулы (Центр Проекта Единая дисконтная карта «Забота»);
  2. в 17 отделах по работе с территориями главных территориальных управлений администрации  города Тулы по округам.
  3. в секторах по работе с населением отдела социальной защиты населения по  городу Туле в 5 районах города.

По карте «Забота» предоставляют скидки:

 - аптеки и ортопедические салоны -  22 сетевых организации, 182 аптеки и аптечных пункта;

- продукты питания -  24 организации, 172 магазина;

- рынки, ярмарки -  3;

- услуги общественного питания – 8 организаций, 20 точек питания;

- непродовольственные товары -  137 организаций, 201 магазин;

- автозаправочные станции – 1 организация, 2 АЗС.

- институты с образовательными услугами, развивающие центры – 7;

- предприятия бытового обслуживания населения -  66 организации, 95    пунктов;

- центры с медицинскими  услугами -  31 организация, 35 медицинских учреждений;

- услуги ветеринарии – 2 организации.

Размер скидок составляет от 2% до 15%.

Для обеспечения поддержки держателей карт «Забота» и взаимодействия с предпринимателями работает «горячая линия» по телефону 71-66-85, а также консультационный пункт проекта (Тула, ул. Советская, 112, каб.11).

На официальном сайте администрации Тулы создан специальный раздел «Карта «Забота» (https://www.tula.ru/activity/economics/zabota/).


 

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:59 0
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