Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области

На данный момент в регионе зарегистрировано 199 случаев COVID-19.

Напомним, первые три случая заражения коронавирусом в Тульской области выявили 19 марта — у семьи, вернувшейся из Италии.

Спустя почти месяц в регионе 199 подтвержденных случаев заражения COVID-19. При этом две трети связаны с контактами в Москве и Подмосковье.

Известно, что коронавирус зафиксирован у жителей Тулы, Донского, Кимовска, Новомосковска, Суворова, Венева, Узловой, Ясногорска, Алексинского, Ефремовского, Заокского, Куркинского, Богородицкого, Тепло-Огаревского, Щекинского, Киреевского, Каменского, Белевского районов.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ

10 важных вопросов о коронавирусной инфекции здесь. Карточки Myslo по COVID-19 здесь.