В Тульской области за сутки зафиксировано 25 случаев COVID-19

Фото из архива Myslo.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтвержденных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Заболевание выявлено у жителей г. Тулы, г. Донского, Заокского, Щекинского, Ясногорского, Узловского и Тепло-Огаревского районов. Из них 6 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все заразившиеся были своевременно изолированы.

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в России полностью выздоровели 286 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.