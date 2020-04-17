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В Тульской области за сутки зафиксировано 25 случаев COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области за сутки зафиксировано 25 случаев COVID-19

Число заболевших в регионе достигло 199.

За минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, подтвержденных лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Заболевание выявлено у жителей г. Тулы, г. Донского, Заокского, Щекинского, Ясногорского, Узловского и Тепло-Огаревского районов. Из них 6 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все заразившиеся были своевременно изолированы. 

 

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе, зафиксирован 41 летальный исход. Впервые диагноз поставлен в Республике Алтай. За сутки в России полностью выздоровели 286 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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