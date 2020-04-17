18 и 19 апреля в Туле вводятся ограничения движения: карта
Ограничения касаются Новомосковского шоссе и улицы Киреевской.
18 и 19 апреля в Туле будут запрещены остановка и стоянка, движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта, грузового транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов. Это связано с режимом повышенной готовности в Туле.
Ограничения вводятся с 6.00 до 18.00:
- по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км),
- по ул. Киреевской от Щекинского шоссе до ул. Октябрьской.
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