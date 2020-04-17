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18 и 19 апреля в Туле вводятся ограничения движения: карта

18 и 19 апреля в Туле вводятся ограничения движения: карта

Ограничения касаются Новомосковского шоссе и улицы Киреевской.

18 и 19 апреля в Туле будут запрещены остановка и стоянка, движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта, грузового транспорта, транзитного пассажирского транспорта пригородных маршрутов. Это связано с режимом повышенной готовности в Туле.

Ограничения вводятся с 6.00 до 18.00:

  • по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км),
  • по ул. Киреевской от Щекинского шоссе до ул. Октябрьской.
 
 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:30 +1
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