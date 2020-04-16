Валерий Шерин о низкой самодисциплине туляков: «Возникло ложное представление, что у нас ситуация стабилизировалась»

Фото из архива Myslo.

На сегодняшний день в Тульской области индекс самоизоляции жителей один из самых низких в ЦФО.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин прокомментировал низкий уровень дисциплины туляков:

– Индекс самоизоляции, который формирует «Яндекс», показывает, что на сегодняшний день уровень самодисциплины и чувство самосохранения у жителей, видимо, немного притупились. Вероятнее всего, возникло некоторое ложное представление о том, что у нас ситуация стабилизировалась и крайне благоприятная, пик заболевания пройден. Если в первую неделю, объявленную президентом нерабочей, индекс самоизоляции составлял 3,6, то на текущий момент он 1,9, при этом он является одним из самым низких в ЦФО.

Это подтолкнуло власти к тому, чтобы ограничить посещение жителями общественных мест.

– Что касается выездов на шашлыки в леса, я напомню — с 6 апреля на территории Тульской области введен особый противопожарный режим, который не допускает разведение костров и функционирование мангалов в наших лесах, — напомнил Валерий Шерин.

Площадки, где можно было бы легально устроить пикники, сейчас закрыты. Нахождение на этих территориях облагается штрафом.

– Мы не вводим на текущий момент режим всеобщей самоизоляции, не вводили режим пропусков. Но мы существенно ограничили количество мест в городе для посещений.

Убедительно прошу жителей с пониманием отнестись к тем ограничениям, которые у нас есть.

Поберегите себя, своих близких и врачей! У нас количество тяжелых случаев увеличивается.

Валерий Шерин отметил, что с прошлых суток пациенты начали поступать в палатно-боксированный корпус Тульской детской областной клинической больницы.