новости
новости
Регистрация
В Туле задержали нелегальных перевозчиков
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле задержали нелегальных перевозчиков

Нарушителей поймали в ходе совместного мероприятия ОГИБДД по городу Туле и сотрудников автодорнадзора.

15 апреля на территории областного центра были выявлены три транспортных средства, водители которых осуществляли пассажирские перевозки в режиме легкового такси, с нарушениями действующего законодательства в области безопасности дорожного движения.
 
 
Водители осуществляли нелегальную коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на территории города без лицензии, а также с техническими неисправностями и условиями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена. 
 
 
В отношении водителей сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Туле составлены административные материалы:
  • по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей);
  • по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, а именно неисправны внешние световые приборы);
  • по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей).
Все выявленные транспортные средства помещены на специализированную стоянку.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 14:01 +5
Другие статьи по темам
Событие
нелегальные перевозчики
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области наркодилеры оказали сопротивление полиции
В Тульской области наркодилеры оказали сопротивление полиции
Валерий Шерин о низкой самодисциплине туляков: «Возникло ложное представление, что у нас ситуация стабилизировалась»
Валерий Шерин о низкой самодисциплине туляков: «Возникло ложное представление, что у нас ситуация стабилизировалась»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.