В Туле задержали нелегальных перевозчиков

Фото УГИБДД по Тульской области.

Нарушителей поймали в ходе совместного мероприятия ОГИБДД по городу Туле и сотрудников автодорнадзора.

15 апреля на территории областного центра были выявлены три транспортных средства, водители которых осуществляли пассажирские перевозки в режиме легкового такси, с нарушениями действующего законодательства в области безопасности дорожного движения.

Водители осуществляли нелегальную коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на территории города без лицензии, а также с техническими неисправностями и условиями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

В отношении водителей сотрудниками ОГИБДД УМВД России по городу Туле составлены административные материалы:

по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей);

по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2-7 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей, а именно неисправны внешние световые приборы);

по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей).

Все выявленные транспортные средства помещены на специализированную стоянку.