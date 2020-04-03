С 6 апреля в Тульской области введут особый противопожарный режим

Фото ГУ МЧС России по Тульской области

Штрафы за нарушения будут увеличены в два раза.

С понедельника, 6 апреля, на территории Тульской области вводится особый противопожарный режим. Он начнется с 9 часов утра и во время его действия будет введен ряд ограничений:

Запрещен въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, принадлежащих пожарной охране, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб;

Запрещено проведение профилактических выжиганий сухой травы, разведение костров в лесах, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических, некоммерческих товариществ, полосах отвода лини электропередач, железных и автомобильных дорогах, сжигание мусора.

Согласно приказу о введении особого противопожарного режима, главам администраций даны рекомендации по организации наблюдения за противопожарным состояние в населенных пунктах и прилегающих к ним зонах, переводу сил, привлекаемых к тушению пожаров, в режим повышенной готовности, опашке территорий поселений со стороны лесных угодий и полей на ширину не менее 1,4 метра, очистке территорий и т. д.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что во время действия особого противопожарного режима вдвое увеличиваются штрафы за нарушение правил безопасности.