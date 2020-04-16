В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору»
По предварительным данным, в ДТП обошлось без серьезно пострадавших.
Днем 16 апреля в районе кладбища, которое находится неподалеку от поворота с Новомосковского шоссе на Тулачермет, столкнулись Volkswagen Polo и Lada Priora.
Как сообщил корреспондент Myslo, по предварительной информации, в результате ДТП обошлось без серьезно пострадавших. Предположительно, причиной автоаварии стал маневр водителя отечественной легковушки.
Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место
Валерий Шерин о низкой самодисциплине туляков: «Возникло ложное представление, что у нас ситуация стабилизировалась»