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В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору»

В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору»

По предварительным данным, в ДТП обошлось без серьезно пострадавших.

Днем 16 апреля в районе кладбища, которое находится неподалеку от поворота с Новомосковского шоссе на Тулачермет, столкнулись Volkswagen Polo и Lada Priora.
 
Как сообщил корреспондент Myslo, по предварительной информации, в результате ДТП обошлось без серьезно пострадавших. Предположительно, причиной автоаварии стал маневр водителя отечественной легковушки.
 
Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 1
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 2
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 3
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 4
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 5
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 6
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 7
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 8
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 9
В Туле возле кладбища Volkswagen перевернул «Приору», Фото: 10
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:25 +3
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