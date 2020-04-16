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Тульским приютам для бездомных животных оказана благотворительная помощь

Тульским приютам для бездомных животных оказана благотворительная помощь

Активисты волонтерского центра «Единой России» - представители команды МГЕР-71 доставили в центр «Любимец» корма и средства гигиены.

Это уже второй благотворительный визит ребят в приют, подопечные которого в нынешнее непростое время ждут нашей заботы и внимания.

Впервые добровольцы приезжали в Центр оказания помощи бездомных животным «Любимец» 1 апреля - тогда они привезли более 20 килограммов сухого корма для содержащихся здесь собак и кошек. Акция была инициирована и реализована на личные средства координатором «горячей линии» волонтерского центра «Единой России», членом Регионального политсовета Партии, руководителем аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Павлом Астафьевым. В четверг, 16 апреля, он вместе с другими волонтерами, получив поддержку регионального отделения Партии, вновь посетил приют, где сегодня ждут своих хозяев более 100 собак и 40 кошек.

На этот раз ребята доставили около 50 кг корма, свыше 20 кг наполнителя, а также специальные шампуни и средства от клещей. 

– Сейчас, в условиях пандемии, многие люди в связи с пандемией коронавируса находятся на самоизоляции, из дома не выходят. Соответственно тех, кто иногда помогает приюту, значительно меньше. Только вот животные нуждаться в заботе меньше не стали и не станут, а значит, мы не должны о них забывать. Они все чувствуют и не хотят быть брошенными и одинокими», – утверждает Павел Астафьев.

Со словами благодарности в адрес волонтеров обратилась директор тульского приюта «Любимец», член регионального общественного совета партпроекта «Чистая страна» Марина Ковсман:

– Каждое животное - это личность, хоть и внутри вольера все собаки кажутся одинаковыми. Если пообщаться с ними поближе, сразу станет понятно, что у каждого своя судьба и свой характер. И каждый из питомцев нуждается во внимании, которое уже не в первый раз уделяют приюту активисты из волонтерского центра «Единой России». Мы очень благодарны активистам за их помощь и поддержку.

Кроме этого, сегодня представители организации «Молодая Гвардия Единой России» вместе со своим региональным лидером, депутатом Тульской гордумы Никитой Бурвиковым в рамках благотворительного проекта МГЕР «Добро в действии» посетили частный приют в Туле.?

Его организовала жительница города, которая несколько лет назад перебралась в Тулу из Ростова-на-Дону. В её приюте, находящемся в деревне Жировка, сейчас находится более 40 собак и 10 кошек. Молодогвардейцы передали более 100 кг крупы, которая пойдёт для приготовления корма для животных.

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сегодня, в 18:31
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