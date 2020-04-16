Пульмонология тульской ГБ №10 открыта после карантина: сотрудники и пациенты находились там две недели

16 апреля отделение открылось после карантина и готово к приему пациентов.

Отделение было закрыто на двухнедельный карантин в связи с выявлением пациентов, подозреваемых в заболевании коронавирусом. У медперсонала и пациентов были взяты анализы на COVID-19.

В целях нераспространения инфекции все сотрудники остались в отделении на карантин.

После получения повторных отрицательных анализов и проведения дезинфекционных мероприятий сотрудники отделения приступили к работе.

«Решение о закрытии отделения было принято экстренно, 19 сотрудников и 23 пациента остались на карантине. Благодаря поддержке регионального минздрава во время вынужденной изоляции мы получали горячее трехразовое питание, были решены все бытовые вопросы, — рассказала и. о. главного врача горбольницы № 10 Ольга Алексеева. — С сегодняшнего дня наши сотрудники приступили к работе».

В пульмонологическом отделении горбольницы № 10 проходят лечение жители города Тулы с заболеваниями бронхолегочной системы. Отделение рассчитано на 40 коек, за год здесь проходят лечение более тысячи жителей.