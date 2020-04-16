Сотрудница Щекинской стоматологии подхватила коронавирус: отделение закрыто на карантин

Фото schekino.ru.

Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В Щекинском отделении областной стоматологии у сотрудницы выявлено заболевание covid-19. Работа отделения приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений.

У сотрудников, контактировавших с заболевшей, взяты анализы на коронавирус, до получения результатов они изолированы на дому. Определен список пациентов, контактировавших с заболевшей, у них также будут взяты анализы на коронавирус.

Как сообщили в минздраве, отделение временно закрыто на карантин, пациенты направляются на лечение в медицинские учреждения Тулы. Работа отделения приостановлена до 29 апреля, в помещениях ведутся дезинфекционные работы.

Взрослые жители Щекино при острых состояниях могут получить стоматологическую помощь в структурных подразделениях Тульской областной стоматологической поликлиники по следующим адресам в Туле:

ул. Токарева, 70-а,

ул. Морозова, 2-а,

ул. Кутузова, 35-а.

Дети — в детской стоматологической поликлинике № 1 г. Тулы по адресу: ул. Болдина, 110.