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Сотрудница Щекинской стоматологии подхватила коронавирус: отделение закрыто на карантин
Фото schekino.ru.

Сотрудница Щекинской стоматологии подхватила коронавирус: отделение закрыто на карантин

Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В Щекинском отделении областной стоматологии у сотрудницы выявлено заболевание covid-19. Работа отделения приостановлена для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений.

У сотрудников, контактировавших с заболевшей, взяты анализы на коронавирус, до получения результатов они изолированы на дому. Определен список пациентов, контактировавших с заболевшей, у них также будут взяты анализы на коронавирус.

Как сообщили в минздраве, отделение временно закрыто на карантин, пациенты направляются на лечение в медицинские учреждения Тулы. Работа отделения приостановлена до 29 апреля, в помещениях ведутся дезинфекционные работы.

Взрослые жители Щекино при острых состояниях могут получить стоматологическую помощь в структурных подразделениях Тульской областной стоматологической поликлиники по следующим адресам в Туле:
  • ул. Токарева, 70-а,
  • ул. Морозова, 2-а,
  • ул. Кутузова, 35-а.
Дети — в детской стоматологической поликлинике № 1 г. Тулы по адресу: ул. Болдина, 110.

 

Сюжет: Коронавирус
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