Коронавирусных пациентов из Смоленска не повезут на лечение в Тулу

Изображение Association Biotechnose с сайта Pixabay.

Накануне в федеральном СМИ появилась информация о том, что заразившихся коронавирусом пациентов из Смоленска будут лечить в Туле и Калуге. Якобы такая возможность обсуждалась властями региона.

Однако в региональном минздраве не подтвердили эту информацию — на данный момент договоренностей между областями нет.