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Коронавирусных пациентов из Смоленска не повезут на лечение в Тулу
Изображение Association Biotechnose с сайта Pixabay.

Коронавирусных пациентов из Смоленска не повезут на лечение в Тулу

В региональном минздраве опровергли информацию, которую опубликовало федеральное СМИ.

Накануне в федеральном СМИ появилась информация о том, что заразившихся коронавирусом пациентов из Смоленска будут лечить в Туле и Калуге. Якобы такая возможность обсуждалась властями региона.
 
Однако в региональном минздраве не подтвердили эту информацию — на данный момент договоренностей между областями нет.
 
Стоит отметить, что в настоящее время в оригинальной публикации Тулу заменили на Тверь.
Сюжет: Коронавирус
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