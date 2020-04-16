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Кому положена компенсация за школьное питание и как ее получить: разъяснение
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Кому положена компенсация за школьное питание и как ее получить: разъяснение

В период дистанционного обучения в Тульской области предусмотрена компенсация за питание школьников.

На портале gosuslugi71.ru стартовал прием заявлений на оформление компенсации на питание детей, которые бесплатно питались в школе до перехода на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Выплаты положены семьям, отнесенным законодательством Тульской области к льготным категориям.

Чтобы получить услугу, родителю (законному представителю) необходимо авторизоваться на портале госуслуг, перейти на страницу услуги «Компенсация на питание детей, обучающихся в образовательных организациях» и заполнить заявление.

Выплата будет производиться ежемесячно:

  • по заявлениям, поступившим до 20 числа включительно, — в течение месяца после подачи заявления;
  • по заявлениям, поступившим после 20 числа, — в следующем месяце.

Ссылка для быстрого перехода к услуге.


 

 
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