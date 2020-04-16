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Назначен новый глава администрации Советского округа Тулы

Назначен новый глава администрации Советского округа Тулы

Виктор Кузнецов сменил на этом посту Александра Картышова.

Начальником главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу назначен Виктор Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Виктор Александрович начал свою трудовую деятельность в 1996 году в отделении Федерального казначейства МФ РФ по городу Туле. На протяжении 10 лет занимал различные должности в филиалах коммерческих банков от специалиста до управляющего филиалом.

С 2016 года и до перехода на работу в администрацию города Тулы руководил отделениями ГБУ ТО МФЦ в п. Ленинский и Советском районе города Тулы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:23 0
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