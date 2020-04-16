Назначен новый глава администрации Советского округа Тулы

Начальником главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу назначен Виктор Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Виктор Александрович начал свою трудовую деятельность в 1996 году в отделении Федерального казначейства МФ РФ по городу Туле. На протяжении 10 лет занимал различные должности в филиалах коммерческих банков от специалиста до управляющего филиалом.

С 2016 года и до перехода на работу в администрацию города Тулы руководил отделениями ГБУ ТО МФЦ в п. Ленинский и Советском районе города Тулы.