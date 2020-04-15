Жителя Суворова оштрафовали за нарушение условий режима повышенной готовности

Суворовский районный суд рассмотрел административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации».

Как уточняет пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, 13 апреля житель райцентра без причины и острой необходимости отправился в городской парк. Таким образом, он нарушил правила поведения при режиме повышенной готовности, действующем на территории Тульской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Также он нарушил п. п. «ф» п. 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. п. «а» п. 3 «Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 417, п. 1.3 Указа Губернатора Тульской области от 16.03.2020 № 12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» (в редакции от 11.04.2020 г.)

Нарушитель признал свою вину и пояснил, что не знал об действующих ограничениях и запрете на посещение парков, а висевшей на входе запрещающей табличке просто не придал должного значения. Суд назначил мужчине штраф на сумму 1200 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.