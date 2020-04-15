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Разъяснение ГЖИ: Как должны убирать подъезды в домах в период распространения коронавируса

Разъяснение ГЖИ: Как должны убирать подъезды в домах в период распространения коронавируса

За нарушение лицензионных требований законодательство предусматривает штраф, в среднем он составляет 250 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель ведомства.

Управляющие компании продолжают работу, однако эпидемиологическая ситуация внесла некоторые коррективы. О том, как изменились условия работы УК, рассказал сегодня в ходе брифинга руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко.

Леонид Ивченко

– УК отменили в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой личные приемы, дана рекомендация минимизировать личные контакты. Мы понимаем, что большинство наших жителей находится дома в режиме самоизоляции. Поэтому вопрос качества и объема услуг и непрерывности оказания коммунальных услуг, содержания дома в надлежащем состоянии – весьма актуальный. И здесь все зависит от добросовестности УК. В тех случаях, когда у дома нет управляющей или обслуживающей организации, вопросы по санитарной обработке взяли на себя местные администрации. 

ГЖИ Тульской области рекомендовала УК не менее, чем два раза в неделю проводить обработку контактных поверхностей в многоквартирных домах. Дважды в неделю УК отчитываются в ГЖИ о проведенной работе. Согласно полученным сегодня отчетам, санитарная обработка проведена более, чем в 46 тысячах подъездах МКД Тульской области. 
 
– Важно отметить, что полная дезинфекция подъезда проводится по предписанию Роспотребнадзора в случае выявления признаков заболевания коронавирусной инфекцией у кого-то из жильцов дома. Мы находимся в непрерывном взаимодействии с Роспотребнадзором, никаких нареканий с его стороны к УК не было.  Нами было проверено более 60 домов, которые находятся в управлении 30 УК. Были выявлены незначительные нарекания, они все устранены, – уточнил Леонид Ивченко.
 

Глава ГЖИ также напомнил, что за неисполнение данных требований УК грозит существенный штраф:

– Санитарная обработка – это есть часть работы по надлежащему содержанию МКД в состоянии, безопасном для жизни и здоровья граждан. Поэтому  непроведение данных работ позволяет ставить вопрос о несоблюдении УК лицензионных требований. Должна быть обеспечена чистота и дезинфекция контактных поверхностей. За нарушение лицензионных требований законодательство предусматривает штраф, средняя сумма которого составляет 250 тысяч рублей, – рассказал руководитель ведомства.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:51 0
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