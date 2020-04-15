Разъяснение ГЖИ: Как должны убирать подъезды в домах в период распространения коронавируса
За нарушение лицензионных требований законодательство предусматривает штраф, в среднем он составляет 250 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель ведомства.
Управляющие компании продолжают работу, однако эпидемиологическая ситуация внесла некоторые коррективы. О том, как изменились условия работы УК, рассказал сегодня в ходе брифинга руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко.
Леонид Ивченко
– УК отменили в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой личные приемы, дана рекомендация минимизировать личные контакты. Мы понимаем, что большинство наших жителей находится дома в режиме самоизоляции. Поэтому вопрос качества и объема услуг и непрерывности оказания коммунальных услуг, содержания дома в надлежащем состоянии – весьма актуальный. И здесь все зависит от добросовестности УК. В тех случаях, когда у дома нет управляющей или обслуживающей организации, вопросы по санитарной обработке взяли на себя местные администрации.
Глава ГЖИ также напомнил, что за неисполнение данных требований УК грозит существенный штраф:
– Санитарная обработка – это есть часть работы по надлежащему содержанию МКД в состоянии, безопасном для жизни и здоровья граждан. Поэтому непроведение данных работ позволяет ставить вопрос о несоблюдении УК лицензионных требований. Должна быть обеспечена чистота и дезинфекция контактных поверхностей. За нарушение лицензионных требований законодательство предусматривает штраф, средняя сумма которого составляет 250 тысяч рублей, – рассказал руководитель ведомства.