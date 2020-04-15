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Из-за коронавируса депутаты Тулы перешли на «удаленку»

Из-за коронавируса депутаты Тулы перешли на «удаленку»

Связаться на время самоизоляции с народными избранниками можно только через электронную почту.

Распоряжением главы Тулы Ольги Слюсаревой введены временные ограничения личного приема граждан в приемных депутатов Тульской городской Думы с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Тулякам рекомендуется обращаться с заявлениями в письменной форме, а также посредством технических средств связи и электронного документооборота.

Адреса электронной почты депутатов или помощников, по которым принимаются обращения граждан:

Абакумов Владимир Евгеньевич ekasheeva@mail.ru
Бороненко Александр Александрович boronenko71@gmail.com
Бурвиков Никита Викторович n_burvikov@mail.ru
Герасимова Дарья Владимировна gerasimova.dv@mail.ru
Гурьянов Андрей Валерьевич tgd2019a@mail.ru
Даньшин Олег Николаевич kuzin.referi71@yandex.ru
Дементьева Анастасия Олеговна dementyevaAO@yandex.ru
Зайцева Ольга Сергеевна zaycevaOS@cityadm.tula.ru
Ионов Алексей Владимирович juliatemnenko@yandex.ru
Исаков Владимир Павлович Isakov-vp@mail.ru
Кожевников Сергей Сергеевич a.nagaitsewa@yandex.ru
Козьякова Надежда Александровна petrovai58@mail.ru
Комлев Сергей Сергеевич sskomlevv@yandex.ru
Конов Сергей Александрович Konov_mail@mail.ru
Кузнецов Анатолий Михайлович ksvdeputat@mail.ru
Кузнецов Сергей Викторович amkgorduma@bk.ru
Ларкин Михаил Николаевич deputat-larkin@mail.ru
Лебедев Алексей Александрович

7171.tgd@gmail.com

2020ligera@gmail.com

duma.tgd@gmail.com
Маринков Александр Славкович Ldpr-tula@mail.ru
Погорелов Олег Сергеевич o555oo71@mail.ru
Рогожин Олег Вячеславович rogozhinpobeda@mail.ru  
Рублевская Ирина Витальевна tulagb1irina71@yandex.ru
Ростовцев Владимир Николаевич

Rostovcev0706@mail.ru

Lvov_62@mail.ru
Симонова Ирина Владимировна Mousosh71Tula@yandex.ru
Слюсарева Ольга Анатольевна glavaMO@cityadm.tula.ru
Смолянинов Евгений Александрович duma@cityadm.tula.ru
Суслин Владимир Владимирович vladim.uwarov2013@yandex.ru
Тимаков Владимир Викторович vltimakov@yandex.ru
Тимохина Елена Юрьевна Tgd-er@mail.ru
Фадеева Ольга Викторовна folg35@mail.ru
Фаистов Александр Юрьевич Sasha-f5@yandex.ru
Федотов Дмитрий Иванович fedotov-dmi2010@yandex.ru
Швыков Александр Владимирович

sav@ooomm.ru

Sulinainessa@yandex.ru
Шевелева Инна Владимировна

Inna.sher@mail.ru

annakovalkova1@gmail.com
Шишкин Дмитрий Владимирович Shishkin-DV@mail.ru

 

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