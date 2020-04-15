Из-за коронавируса депутаты Тулы перешли на «удаленку»

Связаться на время самоизоляции с народными избранниками можно только через электронную почту.

Распоряжением главы Тулы Ольги Слюсаревой введены временные ограничения личного приема граждан в приемных депутатов Тульской городской Думы с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Тулякам рекомендуется обращаться с заявлениями в письменной форме, а также посредством технических средств связи и электронного документооборота. Адреса электронной почты депутатов или помощников, по которым принимаются обращения граждан: Абакумов Владимир Евгеньевич ekasheeva@mail.ru Бороненко Александр Александрович boronenko71@gmail.com Бурвиков Никита Викторович n_burvikov@mail.ru Герасимова Дарья Владимировна gerasimova.dv@mail.ru Гурьянов Андрей Валерьевич tgd2019a@mail.ru Даньшин Олег Николаевич kuzin.referi71@yandex.ru Дементьева Анастасия Олеговна dementyevaAO@yandex.ru Зайцева Ольга Сергеевна zaycevaOS@cityadm.tula.ru Ионов Алексей Владимирович juliatemnenko@yandex.ru Исаков Владимир Павлович Isakov-vp@mail.ru Кожевников Сергей Сергеевич a.nagaitsewa@yandex.ru Козьякова Надежда Александровна petrovai58@mail.ru Комлев Сергей Сергеевич sskomlevv@yandex.ru Конов Сергей Александрович Konov_mail@mail.ru Кузнецов Анатолий Михайлович ksvdeputat@mail.ru Кузнецов Сергей Викторович amkgorduma@bk.ru Ларкин Михаил Николаевич deputat-larkin@mail.ru Лебедев Алексей Александрович 7171.tgd@gmail.com 2020ligera@gmail.com duma.tgd@gmail.com Маринков Александр Славкович Ldpr-tula@mail.ru Погорелов Олег Сергеевич o555oo71@mail.ru Рогожин Олег Вячеславович rogozhinpobeda@mail.ru Рублевская Ирина Витальевна tulagb1irina71@yandex.ru Ростовцев Владимир Николаевич Rostovcev0706@mail.ru Lvov_62@mail.ru Симонова Ирина Владимировна Mousosh71Tula@yandex.ru Слюсарева Ольга Анатольевна glavaMO@cityadm.tula.ru Смолянинов Евгений Александрович duma@cityadm.tula.ru Суслин Владимир Владимирович vladim.uwarov2013@yandex.ru Тимаков Владимир Викторович vltimakov@yandex.ru Тимохина Елена Юрьевна Tgd-er@mail.ru Фадеева Ольга Викторовна folg35@mail.ru Фаистов Александр Юрьевич Sasha-f5@yandex.ru Федотов Дмитрий Иванович fedotov-dmi2010@yandex.ru Швыков Александр Владимирович sav@ooomm.ru Sulinainessa@yandex.ru Шевелева Инна Владимировна Inna.sher@mail.ru annakovalkova1@gmail.com Шишкин Дмитрий Владимирович Shishkin-DV@mail.ru

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