Из-за коронавируса депутаты Тулы перешли на «удаленку»
Связаться на время самоизоляции с народными избранниками можно только через электронную почту.
Распоряжением главы Тулы Ольги Слюсаревой введены временные ограничения личного приема граждан в приемных депутатов Тульской городской Думы с целью нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Тулякам рекомендуется обращаться с заявлениями в письменной форме, а также посредством технических средств связи и электронного документооборота.
Адреса электронной почты депутатов или помощников, по которым принимаются обращения граждан:
|Абакумов Владимир Евгеньевич
|ekasheeva@mail.ru
|Бороненко Александр Александрович
|boronenko71@gmail.com
|Бурвиков Никита Викторович
|n_burvikov@mail.ru
|Герасимова Дарья Владимировна
|gerasimova.dv@mail.ru
|Гурьянов Андрей Валерьевич
|tgd2019a@mail.ru
|Даньшин Олег Николаевич
|kuzin.referi71@yandex.ru
|Дементьева Анастасия Олеговна
|dementyevaAO@yandex.ru
|Зайцева Ольга Сергеевна
|zaycevaOS@cityadm.tula.ru
|Ионов Алексей Владимирович
|juliatemnenko@yandex.ru
|Исаков Владимир Павлович
|Isakov-vp@mail.ru
|Кожевников Сергей Сергеевич
|a.nagaitsewa@yandex.ru
|Козьякова Надежда Александровна
|petrovai58@mail.ru
|Комлев Сергей Сергеевич
|sskomlevv@yandex.ru
|Конов Сергей Александрович
|Konov_mail@mail.ru
|Кузнецов Анатолий Михайлович
|ksvdeputat@mail.ru
|Кузнецов Сергей Викторович
|amkgorduma@bk.ru
|Ларкин Михаил Николаевич
|deputat-larkin@mail.ru
|Лебедев Алексей Александрович
|Маринков Александр Славкович
|Ldpr-tula@mail.ru
|Погорелов Олег Сергеевич
|o555oo71@mail.ru
|Рогожин Олег Вячеславович
|rogozhinpobeda@mail.ru
|Рублевская Ирина Витальевна
|tulagb1irina71@yandex.ru
|Ростовцев Владимир Николаевич
|Симонова Ирина Владимировна
|Mousosh71Tula@yandex.ru
|Слюсарева Ольга Анатольевна
|glavaMO@cityadm.tula.ru
|Смолянинов Евгений Александрович
|duma@cityadm.tula.ru
|Суслин Владимир Владимирович
|vladim.uwarov2013@yandex.ru
|Тимаков Владимир Викторович
|vltimakov@yandex.ru
|Тимохина Елена Юрьевна
|Tgd-er@mail.ru
|Фадеева Ольга Викторовна
|folg35@mail.ru
|Фаистов Александр Юрьевич
|Sasha-f5@yandex.ru
|Федотов Дмитрий Иванович
|fedotov-dmi2010@yandex.ru
|Швыков Александр Владимирович
|Шевелева Инна Владимировна
|Шишкин Дмитрий Владимирович
|Shishkin-DV@mail.ru
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