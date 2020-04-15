С 15 апреля службы в тульских храмах будут проходить без прихожан

Фото из архива Myslo.

В связи с угрозой распространения на территории региона предлагается с 15 по 30 апреля во всех храмах проводить священнослужения без участия граждан (за исключением священнослужителей и персонала), а также не допускать освящения пасхальной снеди в помещениях и на территории храмов.