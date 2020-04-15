Фото из архива Myslo.
С 15 апреля службы в тульских храмах будут проходить без прихожан
Это следует из Предписания главного государственного санитарного врача по Тульской области.
В связи с угрозой распространения на территории региона предлагается с 15 по 30 апреля во всех храмах проводить священнослужения без участия граждан (за исключением священнослужителей и персонала), а также не допускать освящения пасхальной снеди в помещениях и на территории храмов.
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