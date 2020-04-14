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В Тульской области из-за коронавируса закрыли магазины стройматериалов
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области из-за коронавируса закрыли магазины стройматериалов

Соответствующие изменения внесены в Указ главы региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239».

Согласно новой редакции документа, из перечня исключены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу строительных материалов, а также дистанционную торговлю и доставку, в том числе пункты самовывоза. Учреждения соцзащиты и центры занятости населения будут оказывать услуги только в дистанционной форме.

Также скорректирован пункт, касающийся работы магазинов, продающих непродовольственные товары. Они могут продавать товары первой необходимости согласно перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, и ветеринарные препараты.

Сюжет: Коронавирус
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