В Тульской области из-за коронавируса закрыли магазины стройматериалов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239».

Согласно новой редакции документа, из перечня исключены организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу строительных материалов, а также дистанционную торговлю и доставку, в том числе пункты самовывоза. Учреждения соцзащиты и центры занятости населения будут оказывать услуги только в дистанционной форме.

Также скорректирован пункт, касающийся работы магазинов, продающих непродовольственные товары. Они могут продавать товары первой необходимости согласно перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, и ветеринарные препараты.