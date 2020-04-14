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В Тульской области из-за ремонта частично перекроют железнодорожные перегоны
Фото: mosregtrans.com

В Тульской области из-за ремонта частично перекроют железнодорожные перегоны

В тульском регионе Московской железной дороги стартовала ремонтно-путевая кампания.

Ремонтные работы будут проводиться в несколько этапов: в апреле – мае, июне – августе и в сентябре. Планируется отремонтировать 25 км путей. Практически половина этого объема будет выполнена по технологии «закрытый перегон», когда ремонтируемый участок закрывается для движения поездов.

Движение поездов на таком участке организовывается по соседним путям с использованием вариантного графика, который позволяет пропускать составы в оба направления.

Самые масштабные работы по капитальному ремонту пути уже начаты на участке «Тула – Хомяково» (запланирован ремонт 10 км пути). Также ремонт пройдет на участках «Венёв – Грицово» (7,4 км) и «Присады – Дедилово – Узловая-2» (6,6 км).

Основной объем работ пройдёт без изменений графика движения пассажирских и пригородных поездов. Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием и заранее планировать свои поездки.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:56 0
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