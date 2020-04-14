Алексей Дюмин проверил готовность тульских аграриев к полевым работам

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В этом году погода позволила начать посевные работы в конце марта, а площадь засеянных земель увеличилась на 20 тысяч гектаров.

«В нынешних условиях одна из ключевых задач – бесперебойное обеспечение граждан продуктами питания. От качества и полноты весенних полевых работ зависит наш урожай», – отметил Алексей Дюмин.

О ходе посевной кампании рассказал министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин. По его словам, погодные условия позволили начать посевную в конце марта. В текущем году посевная площадь прогнозируется на уровне 905 тысяч гектаров – на 20 тысяч гектаров больше, чем в прошлом.

Основу посевов традиционно составляют зерновые и зернобобовые культуры – 608 тысяч гектаров, или 67% от общей площади. Технические культуры (сахарная свекла, подсолнечник, соя, рапс, горчица) – 134 тысяч гектаров (15%). Кормовые культуры – 127 тысяч гектаров (14%). Картофель и другие овощи – 36 тысяч гектаров (4%).

Озимых культур было посеяно 308 тысяч гектаров. Они в хорошем состоянии, завершается их подкормка. Посеяно порядка 180 тысяч гектаров яровых культур. Сев ведется во всех районах области, аграрии обеспечены семенами и удобрениями.

– Агропромышленный комплекс – одна из основ экономики региона. И нам крайне важна его устойчивая работа. При этом нельзя забывать о мерах безопасности и санитарных требованиях, – подчеркнул губернатор.

До всех предприятий агропромышленного комплекса региона доведены требования Роспотребнадзора о дополнительных мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Сельхозпроизводители стараются по максимуму переводить на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет. Работникам в течение дня измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты и антисептики, проводится санитарная обработка помещений.

На совещании генеральный директор ООО «ПХ «Лазаревское» Александр Гильмуллин рассказал о работе хозяйства. Там выращиваются пшеница, ячмень, рапс, кукуруза, соя, подсолнечник, горох, картофель. Задействовано 90 рабочих и более 40 единиц техники. Посевная площадь под урожай в этом году – более 22,5 тысяч гектаров.

Осенью 2018 года на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Алексей Дюмин и Александр Гильмуллин подписали инвестсоглашение на сумму 500 млн рублей. В рамках его исполнения создано 15 рабочих мест, обновлен парк техники, приобретено оборудование. В хозяйстве строится элеваторный комплекс по очистке, сушке и хранению зерна мощностью на 42000 тонн. Завершить проект планируют к осени.

Алексей Дюмин отметил, что «Лазаревское» – одно из ведущих хозяйств в регионе, и пожелал ему дальнейшего развития и хорошего будущего урожая.

Губернатор обратил внимание Алексея Степина на необходимость продолжить контроль соблюдения требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса и поручил проработать вопрос адресной помощи предприятиям, помочь в обеспечении сотрудников средствами индивидуальной защиты.

– Совместно с местными администрациями необходимо обеспечить проведение весенних полевых работ в полном объеме. Наши сельхозпроизводители должны своевременно отчитываться об итогах сева в органы государственной статистики, – подытожил Алексей Дюмин.