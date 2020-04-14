Министерство здравоохранения предприняло меры по проверке сотрудников на коронавирус

14 апреля у одного из сотрудников министерства здравоохранения Тульской области подтвержден положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Все необходимые меры предосторожности были приняты незамедлительно.

Выявлен круг лиц, контактировавших с заболевшим, все они сдали тесты на коронавирус. Сегодня в здании будет проведена санитарная обработка.

«Министерство не останавливает свою деятельность. Часть сотрудников переводится на дистанционный режим. Решение об их выходе на работу будем принимать, когда станут известны результаты всех тестов. В любом случае работа минздрава будет организована таким образом, чтобы все задачи выполнялись своевременно», - сказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.