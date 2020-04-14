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Как в Тульской области встать на биржу труда онлайн и получать пособие по безработице

Как в Тульской области встать на биржу труда онлайн и получать пособие по безработице

В Тульской области пособие по безработице составляет 12 тыс. 130 рублей.

На период действия режима повышенной готовности в Тульской области начал действовать особый порядок, позволяющий гражданину встать на учет в качестве безработного и оформить пособие по безработице в дистанционном режиме, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Теперь, чтобы органы занятости начали поиск подходящих вакансий, достаточно заполнить заявление и резюме на сайте «Работа в России». 

По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, при особом порядке гражданам не нужно лично посещать Центр занятости, а также предоставлять документы. 

Вакансии будут поступать гражданину в личный кабинет. Там же соискатель сможет откликнуться на заинтересовавшее его предложение, а работодатель – ознакомиться с резюме, пригласить на работу или на дистанционное собеседование. 

Если по итогам рассмотрения вакансий гражданин не трудоустраивается, то Центр занятости признает его безработным. 

«Если гражданин встал на учет после 1 апреля 2020 года, то в течение трех месяцев он получает пособие в максимальном размере», - рассказал Андрей Филиппов. 

В Тульской области пособие по безработице составляет 12 тыс. 130 рублей.   

Напомним, ранее решение о признании гражданина безработным принималось органами службы занятости после личного обращения гражданина с предъявлением в центр занятости паспорта, трудовой книжки или документов, ее заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы). Если органы занятости в течение 10 дней не могли найти соискателю подходящую работу, заявитель признавался безработным.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:54 +2
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Место
Тульская область

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