В Ясногорском районе почти всем абонентам восстановили подачу газа

Специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» восстановили

газоснабжение 460 потребителям в деревнях Иваньково, Жерновка, Есуково и в селах Григорьевское и Богословское Ясногорского района Тульской области.

На данный момент газоснабжение не восстановлено у 33 абонентов,

отсутствовавших в жилых помещениях во время обхода газовщиков.

Напомним , причиной приостановки газоснабжения стало перекрытие неизвестным лицом задвижки на газопроводе АО «Газпром газораспределение Тула», источником газоснабжения которого является газораспределительная станция Захарьино. В результате этого было нарушено газоснабжение 493 потребителей.

В аварийно-восстановительных работах принимает участие 48 сотрудников

газораспределительной организации. В пресс-службе компании сообщают, что во время обхода жилых помещений абонентов газовики строго соблюдают меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.

В связи с инцидентом компания «Газпром газораспределение Тула»

обратилась с заявлением в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.