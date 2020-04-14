В Ясногорском районе почти всем абонентам восстановили подачу газа
Причиной приостановки газоснабжения стало перекрытие неизвестным лицом задвижки на газопроводе.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» восстановили
газоснабжение 460 потребителям в деревнях Иваньково, Жерновка, Есуково и в селах Григорьевское и Богословское Ясногорского района Тульской области.
На данный момент газоснабжение не восстановлено у 33 абонентов,
отсутствовавших в жилых помещениях во время обхода газовщиков.
Напомним, причиной приостановки газоснабжения стало перекрытие неизвестным лицом задвижки на газопроводе АО «Газпром газораспределение Тула», источником газоснабжения которого является газораспределительная станция Захарьино. В результате этого было нарушено газоснабжение 493 потребителей.
В аварийно-восстановительных работах принимает участие 48 сотрудников
газораспределительной организации. В пресс-службе компании сообщают, что во время обхода жилых помещений абонентов газовики строго соблюдают меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.
В связи с инцидентом компания «Газпром газораспределение Тула»
обратилась с заявлением в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.
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