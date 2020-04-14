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В Туле мотоциклист врезался в бетонный блок
Фото УГИБДД УМВД России по ТО

В Туле мотоциклист врезался в бетонный блок

Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Вечером 13 апреля в 1-м проезде Марины Расковой произошло ДТП с участием мотоцикла Kawasaki ZX-10. По предварительным данным, 30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в бетонный блок.
 
По данным региональной Госавтоинспекции, водитель не имел права на управление транспортным средством и ехал без мотошлема.
 
В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
 
Для активизации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий в период с 10 по 30 апреля на территории области пройдет профилактическое мероприятие «Мотоциклист» по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:17 +1
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