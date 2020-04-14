В Туле мотоциклист врезался в бетонный блок

Фото УГИБДД УМВД России по ТО

Вечером 13 апреля в 1-м проезде Марины Расковой произошло ДТП с участием мотоцикла Kawasaki ZX-10. По предварительным данным, 30-летний мужчина не справился с управлением и врезался в бетонный блок.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель не имел права на управление транспортным средством и ехал без мотошлема.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Для активизации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий в период с 10 по 30 апреля на территории области пройдет профилактическое мероприятие «Мотоциклист» по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта.