В Туле на Московском вокзале установили тепловизор для определения температуры у пассажиров

Фото пресс-службы Московской железной дороги.

МЖД просит встречающих и провожающих воздержаться от посещения вокзалов в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

В Туле на Московском вокзале установлен тепловизор для определения повышенной температуры у пассажиров, прибывающих в город. Напомним, что соответствующее поручение давал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Помимо дистанционного контроля температуры железнодорожники осуществляют широкий комплекс противовирусных мероприятий. В зданиях вокзалов размещены информационные плакаты и памятки, ведется трансляция видеороликов и аудиосообщений о необходимости соблюдения профилактических мер и рекомендуемой дистанции в 1,5 м. На входных группах, у касс, справочных окон и банкоматов нанесена специальная разметка и предупреждающие стикеры для соблюдения безопасного расстояния между пассажирами. В залах ожидания на креслах размещены наклейки с просьбой соблюдения дистанции.

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги, весь персонал вокзальных комплексов обеспечен индивидуальными средствами защиты: медицинскими масками и антисептическими средствами для обработки рук.

Уборка общих и служебных помещений осуществляется по утвержденному графику и с использованием рекомендованных моющих и дезинфицирующих средств, особое внимание уделяется поверхностям, контакт с которыми происходит наиболее часто.

Московская железная дорога просит встречающих и провожающих воздержаться от посещения вокзалов в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации.