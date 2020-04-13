В ДТП на ул. Оборонной в Туле пострадал мужчина

Кадр из видео.

13 апреля в 15.25 на улице Оборонной в Туле произошло ДТП с участием двух транспортных средств. По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2104 при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Фольксвагену» и столкнулся с ним.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель ВАЗа. Все обстоятельства происшествия выясняются.