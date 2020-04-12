Пенсионерка из Тулы: «Нам говорят оставаться дома, а вирус сам плывет в наши квартиры!»

Надежда Дронова, жительница дома по ул. Шухова, за сутки 10 апреля вызывала аварийную службу четыре раза. Утро 11 апреля также началось со звонка по поводу подтопления квартиры и подъезда сточными водами.

Надежда Дронова – Впервые канализация залила подъезд 19 ноября 2019 года. Мы позвонили в нашу управляющую компания «Фаворит», те прислали аварийную службу. Сказали, что причиной был засор, прочистили трубу и уехали. Вода сошла, но через некоторое время история повторилась, потом снова и снова. В эту пятницу трижды приезжала аварийная служба. В шесть утра в субботу проснулась, смотрю – опять потоп! Уже терпения никакого нет! Нам говорят сидеть дома, потому что в нем безопаснее, а у нас вирус сам плывет в квартиры!

Потоп, случившийся в пятницу, дочь Надежды засняла на видео:

– Все жители подъезда страдают от запаха канализации. Зайти и не наступить в эту лужу просто невозможно. У меня даже коврик у входной двери мокрый, потому что стоки вплотную подходят к порогу квартиры и переливаются через него. А еще в туалете и ванной через плитку вода проступает! Нам говорят, будьте аккуратнее, мойте руки, соблюдайте чистоту, а у нас открываешь дверь, идешь к выходу из подъезда – а там лужа и фекалии плавают! О какой самоизоляции можно говорить, если в своей квартире жить становится небезопасно? – возмущается Надежда Афанасьевна.

Женщина рассказывает, что управляющая компания «Фаворит», обслуживающая их дом, отвечает, что в курсе проблемы, но дальше слов дело не идет:

– Приходил молодой человек из «Фаворита», сказал, что планов коммуникаций нашего дома у них нет, поэтому, возможно, придется вскрывать в квартире пол и смотреть, в каком состоянии трубы, – в нашем доме нет подвала. Но, говорит, восстанавливать полы мне придется самой. Денег у меня на это нет. Да и почему я должна за это платить, ведь это не по моей вине происходит! Трубы – это же общедомовое имущество. Но в любом случае это было лишь предложение, никаких конкретных действий пока не предпринято, управляющая компания лишь вызывает аварийную службу, а с нас берет деньги за содержание жилья. При этом сама УК ничего не делает. Им это очень удобно, а нам страдать приходится!

Соседка Надежда Шледкова почти с самого начала записывает каждую дату обращения в УК или в аварийную службу. Выходит, что по данным на 10 апреля по одной и той же причине коммунальщики приезжали уже 18 раз! Но только ничего это не изменило.

Работники аварийной службы, приезжающие на вызов, регулярно достают из канализации тряпки, куски штукатурки и другие предметы, которые нормальные люди выбрасывают в мусорное ведро, а не в унитаз. Аварийщики уверены, что причина – именно в регулярном засорении системы.

– Но нам-то что делать в этом случае? – спрашивает Надежда Шледкова, еще одна жительница с первого этажа. – Скоро Пасху встречать, а нас говно задушило. У нас в подъезде живут одни пенсионеры, я в этом доме живу 30 лет, и всегда всё было нормально. Единственное, осенью прошлого года у нас поселился новый жилец, и он делал ремонт. Но утверждать, что это именно он засоряет канализацию, мы не можем. Нам-то как быть? Это ли не нарушение санитарных норм и угроза здоровью?

Жители надеются, что прокуратура и Роспотребнадзор обратят внимание на их проблему и помогут разобраться в этой ситуации. Тем более что проблема касается не только жителей этого подъезда, но и соседнего – канализация выливается на улицу, загрязняя ее и потенциально разнося инфекцию, и течет ручьем до тех пор, пока вновь не приедет аварийная служба.