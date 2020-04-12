Пенсионерка из Тулы: «Нам говорят оставаться дома, а вирус сам плывет в наши квартиры!»
Канализация по нескольку раз за день затапливает жителей.
Надежда Дронова, жительница дома по ул. Шухова, за сутки 10 апреля вызывала аварийную службу четыре раза. Утро 11 апреля также началось со звонка по поводу подтопления квартиры и подъезда сточными водами.
Надежда Дронова
– Впервые канализация залила подъезд 19 ноября 2019 года. Мы позвонили в нашу управляющую компания «Фаворит», те прислали аварийную службу. Сказали, что причиной был засор, прочистили трубу и уехали. Вода сошла, но через некоторое время история повторилась, потом снова и снова. В эту пятницу трижды приезжала аварийная служба. В шесть утра в субботу проснулась, смотрю – опять потоп! Уже терпения никакого нет! Нам говорят сидеть дома, потому что в нем безопаснее, а у нас вирус сам плывет в квартиры!
Потоп, случившийся в пятницу, дочь Надежды засняла на видео:
– Все жители подъезда страдают от запаха канализации. Зайти и не наступить в эту лужу просто невозможно. У меня даже коврик у входной двери мокрый, потому что стоки вплотную подходят к порогу квартиры и переливаются через него. А еще в туалете и ванной через плитку вода проступает! Нам говорят, будьте аккуратнее, мойте руки, соблюдайте чистоту, а у нас открываешь дверь, идешь к выходу из подъезда – а там лужа и фекалии плавают! О какой самоизоляции можно говорить, если в своей квартире жить становится небезопасно? – возмущается Надежда Афанасьевна.
Женщина рассказывает, что управляющая компания «Фаворит», обслуживающая их дом, отвечает, что в курсе проблемы, но дальше слов дело не идет:
– Приходил молодой человек из «Фаворита», сказал, что планов коммуникаций нашего дома у них нет, поэтому, возможно, придется вскрывать в квартире пол и смотреть, в каком состоянии трубы, – в нашем доме нет подвала. Но, говорит, восстанавливать полы мне придется самой. Денег у меня на это нет. Да и почему я должна за это платить, ведь это не по моей вине происходит! Трубы – это же общедомовое имущество. Но в любом случае это было лишь предложение, никаких конкретных действий пока не предпринято, управляющая компания лишь вызывает аварийную службу, а с нас берет деньги за содержание жилья. При этом сама УК ничего не делает. Им это очень удобно, а нам страдать приходится!
Соседка Надежда Шледкова почти с самого начала записывает каждую дату обращения в УК или в аварийную службу. Выходит, что по данным на 10 апреля по одной и той же причине коммунальщики приезжали уже 18 раз! Но только ничего это не изменило.
Работники аварийной службы, приезжающие на вызов, регулярно достают из канализации тряпки, куски штукатурки и другие предметы, которые нормальные люди выбрасывают в мусорное ведро, а не в унитаз. Аварийщики уверены, что причина – именно в регулярном засорении системы.
– Но нам-то что делать в этом случае? – спрашивает Надежда Шледкова, еще одна жительница с первого этажа. – Скоро Пасху встречать, а нас говно задушило. У нас в подъезде живут одни пенсионеры, я в этом доме живу 30 лет, и всегда всё было нормально. Единственное, осенью прошлого года у нас поселился новый жилец, и он делал ремонт. Но утверждать, что это именно он засоряет канализацию, мы не можем. Нам-то как быть? Это ли не нарушение санитарных норм и угроза здоровью?
Жители надеются, что прокуратура и Роспотребнадзор обратят внимание на их проблему и помогут разобраться в этой ситуации. Тем более что проблема касается не только жителей этого подъезда, но и соседнего – канализация выливается на улицу, загрязняя ее и потенциально разнося инфекцию, и течет ручьем до тех пор, пока вновь не приедет аварийная служба.