Тульские поисковики обнаружили останки еще семи бойцов Красной армии

Вероятнее всего, найденные бойцы – не последние на этом участке. Поиск павших в годы Великой Отечественной войны продолжается.

В апреле прошлого года в лесном массиве между селом Тшлыково и деревней Поляны поисковиками Тульской региональной патриотической общественной организации «Поисковый отряд «Штурм» в засыпанных блиндажах были обнаружены два первых захоронения красноармейцев и краснофлотцев, павших в феврале 1943 года при прорыве немецкой обороны в районе бывшего хутора Городище. Тогда же были подняты останки 221-го бойца и командира Красной армии.

Исследуя прилегающий к захоронениям участок местности, удалось обнаружить оплывшую стрелковую ячейку, на дне которой находились останки ещё двух воинов.

Параллельно с раскопками велась и архивная работа, благодаря которой поисковикам удалось обнаружили документ, указывающий на наличие как минимум ещё одного «одиночного» захоронения того периода. С помощью специалистов из ВКС России были установлены вероятные координаты места. В конце декабря 2019 года поисковикам удалось обнаружить вышеуказанное захоронение и, как оказалось в дальнейшем, — не «одиночное».

Из полностью засыпанной воронки были извлечены останки 24-х бойцов. Поисковикам снова пришлось взяться за изучение архивов. В результате кропотливой работы с документами удалось установить имена одиннадцати найденных героев и связаться с родственниками пятерых из них. Предполагая, что и это захоронение, скорее всего, не последнее, поисковики ТРПОО «ПО «Штурм» и Военно-исторического поискового клуба «Славный» решили расширить территорию поиска, что тут же принесло результаты.

Руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков сообщил, что 31 марта останки бойца были обнаружены в старом осевшем блиндаже. Тогда же была обнаружена крупная воронка, в которой под скелетами четырёх лошадей были обнаружены останки советского солдата.

3 и 5 апреля из той же воронки были извлечены останки ещё трех воинов.

Продолжая методично проверять территорию, 10 апреля поисковики обнаружили «верховые» останки ещё двух советских солдат. Вероятнее всего, найденные бойцы также не последние на этом участке.

В настоящий момент район поиска разбит на квадраты, которые тщательнейшим образом исследуются визуально и при помощи технических средств.